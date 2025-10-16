I 20 anni a Filogaso del centro riabilitativo “Udire”


Sono trascorsi esattamente 20 anni da quando è stato fondato a Filogaso  il centro riabilitativo “Udire”. È  stato l’ideatore , Francesco Condello, visibilmente  commosso, a raccontare la nascita del centro tra mille difficoltà  e pastoie burocratiche.

Un racconto che ha commosso i numerosi presenti. La direttrice del Centro ,Maria Condello,  con la sua empatia  e professionalità, dopo aver ringraziato le autorità civili e religiose  presenti alla cerimonia inaugurale,ha indicato   le finalità  del centro  illustrando il percorso pedagogico e didattico seguito  dall’equipe, molto preparata e competente, che si dedica amorevolmente a seguire i ragazzi valorizzandone le  attitudini e specificità e  guidandoli in un percorso umano di crescita.

La manifestazione di ieri ha offerto lo spunto per inaugurare un nuovo spazio che funge da teatro   in cui i ragazzi avranno modo di esprimersi anche attraverso  la recitazione , la musica ed il canto .

Già da ieri i ragazzi hanno dato prova della loro abilità  attraverso attività  che hanno affrontato anche  tematiche contemporanee riguardanti la pace,il bullismo e la violenza di genere in modo delicato ,considerata la loro età,  e pedagogicamente valido. L’intervento di alcuni genitori  ha evidenziato che anche la scuola dovrebbe poter affiancare queste attività  e la società farsi maggiormente carico di tali problematiche.

È  con molto piacere constatare  che anche in Calabria e soprattutto in un piccolo centro come Filogaso   sia nato il centro “Udire”  così altamente  specializzato ed unico nella provincia di Vibo Valentia,merito di un padre che ha saputo  trasformare  una difficoltà in una opportunità per la sua famiglia e per tante altre famiglie.

Nicola Iozzo