​I beni della ‘ndrangheta nel mirino della DIA: sequestro da 500mila euro a Catanzaro

La Direzione investigativa antimafia e la Questura di Catanzaro hanno eseguito un sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro nei confronti di un imprenditore di Catanzaro attivo nei settori della nautica e della rappresentanza di ricambi industriali.

Il decreto, finalizzato alla confisca, è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione misure di prevenzione, in ragione della ritenuta pericolosità sociale dell’uomo, fondata sul suo coinvolgimento in più procedimenti penali in contesti di criminalità organizzata.

Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti economico-patrimoniali disposti congiuntamente dal direttore della Dia e dal questore di Catanzaro, autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 159/2011.

La condanna in appello e i legami con la cosca

L’imprenditore è stato condannato in appello a 15 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 24 febbraio 2026, nell’ambito dell’operazione “Basso Profilo” della Dda di Catanzaro.

Secondo le risultanze investigative, l’uomo è stato individuato quale figura organica alla locale di ’ndrangheta di Cutro, di riferimento per l’articolazione facente capo alla cosca “Bagnato” di Roccabernarda, in provincia di Crotone.

Le indagini hanno fatto emergere come, a partire dal 2005, l’imprenditore abbia apportato alla cosca un contributo di tipo “imprenditoriale” su Catanzaro, ponendosi al vertice di un’organizzazione in grado di produrre sistematicamente fatture per operazioni inesistenti, per soddisfare le esigenze di altri imprenditori anch’essi riconducibili a consorterie mafiose alleate.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare beni intestati o riconducibili all’imprenditore, ritenuti frutto di attività illecite o del loro reimpiego, evidenziando una sproporzione tra il valore del patrimonio e i redditi dichiarati.

Il sequestro ha interessato un’attività d’impresa, una società a responsabilità limitata con sede a Catanzaro, due quote societarie, cinque immobili, due beni mobili — un’autovettura e un orologio Rolex — e tre rapporti finanziari, costituiti da polizze vita e buoni fruttiferi. Il valore complessivo supera il mezzo milione di euro.

L’operazione si inserisce nelle attività istituzionali di contrasto alle ricchezze illecite riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti criminali, a tutela della parte sana del tessuto economico nazionale.