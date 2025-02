I Birrifici della Calabria protagonisti alla decima edizione di “Beer & Food Attraction” a Rimini

La Calabria si affaccia con orgoglio sul panorama brassicolo nazionale partecipando per la prima volta a “Beer & Food Attraction”, la più importante manifestazione italiana dedicata al settore della birra, che si è conclusa ieri a Rimini. L’evento rappresenta un punto di riferimento per i professionisti del settore, offrendo una vetrina esclusiva per birrifici, produttori e operatori del comparto food & beverage.

Per l’occasione, la Regione Calabria ha allestito uno stand istituzionale che ha ospitato quattro birrifici artigianali associati a Confartigianato Imprese Calabria, guidati dal presidente della categoria William D’Iuorno.

I birrifici presenti a Beer & Food Attraction sono stati: Birra Kalabra; Lametus Beer; Iron Brewery; Birra Gladium.

Grande soddisfazione per Iron Brewery, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento vincendo il premio per la sua Golden Ale, eletta miglior birra bionda nella sua categoria.

Soddisfazione da parte di William D’Iuorno, presidente dei birrifici artigianali di Confartigianato Imprese Calabria, che ha sottolineato il valore strategico di questa partecipazione.

“Ringraziamo la Regione Calabria per questa importante opportunità che ha offerto alle nostre aziende – afferma D’Iuorno -. È la prima volta che la Calabria partecipa ufficialmente a ‘Birra Attraction’ e questa esperienza nasce da una specifica richiesta della categoria e dalla collaborazione tra Confartigianato Birrifici e l’Assessorato all’Agricoltura guidato da Gianluca Gallo, che vogliamo ringraziare per la disponibilità, certo che questa partecipazione sia solo l’inizio di un percorso di crescita e valorizzazione per i nostri birrifici artigianali.

La maggior parte dei birrifici, per non dire la quasi totalità, è composta da piccole realtà imprenditoriali, e sono appunto queste realtà che vanno tutelate ed aiutate nella promozione dei propri prodotti e nell’ aprire nuovi canali di vendita. Con i colleghi della categoria abbiamo molte idee e progetti da portare avanti”, conclude il presidente dei birrifici artigianali di Confartigianato Imprese Calabria.