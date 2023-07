I boulevard e le banlieu

La Francia è in guerra civile. Lo storico si ricorda dei bagaudi della Gallia, delle jacquerie medioevali, dei giacobini e sanculotti sanguinari del 1789 e seguenti, di altre insurrezioni e della Comune del 1870-1, e altro… Ma le cronache del 2023 hanno qualcosa di profondamente diverso: sono la rivolta di una massa che abita in Francia anche da due o tre generazioni, ma di francese ha solo la carta d’identità. E forse nemmeno la lingua, lo strumento che, dal 1527, costituisce la natura stessa della Francia, e che assimilò, almeno culturalmente e politicamente, i Mazzarino, i Bonaparte, i Massena, gli Zola, i Gambetta…

Vivono in Francia per effetto di un’illusione tipicamente francese, nata nel XVIII secolo, che è l’égalitè, l’uguaglianza, e nemmeno nel senso di isonomia (parità di diritti), ma proprio alla lettera, che siamo tutti uguali, e basta dare a tutti una casa, un lavoro qualsiasi e un titolo di studio raffazzonato, e uno diventa francese. I fatti dimostrano che non è così, e che il pronipote dell’immigrato del 1960 non si sente francese minimamente, e guarda da lontano e con odio le città luminose e civili, che sente nemiche e possibile preda. Da lontano mentalmente, perché è nel cuore delle città che trova alloggio: alloggio, e non patria.

A proposito, stanotte ci sono state violenze e rapine anche nella pacifica e floreale e democraticissima Svizzera. Di solito, è la Francia che dà il cattivo e il buon esempio: stavolta, il pessimo. Stiamo attenti.

Ora la Francia schiera i “blindati”, una roba poco utile negli scontri di piazza. Napoleone III (nel complesso, 1849-70) inventò i boulevard, non perché alberati, ma per abbattere le catapecchie dei miserabili, e larghi per consentire, in caso di sommossa, le cariche di cavalleria e impedire le barricate. Belli, i boulevard, vero?

Tra qualche giorno, in Francia, si placheranno le acque superficiali, lasciando però le cause della tempesta. Le cause sono l’impossibilità di integrare chi integrarsi non vuole: a parte calciatori strapagati, e altri rari casi. E non so se vi siete accorti che, da almeno un decennio, la Francia sta impedendo, anche con la bruta forza, nuova immigrazione. Tardi, ma lo fa.

Ora qualcuno dirà che siamo tutti discendenti da tutti i popoli del mondo. Vero, se studiassimo il DNA… Ebbene, un tempo, quando arrivavano da fuori, dopo un poco, o per amore o per forza, gli stranieri venivano convertiti, e la domenica portati in chiesa. Erano credenti e santi esattamente quanto gli indigeni, cioè uno sì e uno no; ma intanto avevano dimenticato un’identità per assumerne un’altra. Tranquilli: il più grande degli imperatori dopo Augusto, e dico Traiano (98-117) era spagnolo e tutti sapevano non avesse una stilla di sangue romano e italiano, lui per primo. Idem per Napoleone I, che di francese non aveva un cromosoma manco per sbaglio. Idem per Disraeli, livornese isarelita e fondatore dell’Impero inglese delle Indie. Idem per tutti i re del Meridione dai Normanni in poi; anzi, per quasi tutti i re di tutti i popoli: il 95% del sangue di Carlo è tedesco. Ecco alcuni degli esempi di integrazione riuscita, almeno nel comportamento.

Ma oggi, di conversioni al cristianesimo, nemmeno una; e tento meno, vediamo assimilazioni culturali profonde; e gli immigrati – chiamiamoli così!!! – mantengono la loro identità persino nel vestire; e, in Francia, se impipano dei libri di testo che celebrano Vercingetorige e Carlo Magno. Conclusione, la guerra civile è inevitabile, latente o divampante: a puntate, come sempre in Francia, ma ne subiranno un’altra tra pochi mesi.

Ulderico Nisticò