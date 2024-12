I briganti e le brigantesse come persone

L’Associazione CALABRIA IN ARMI, presieduta dal gen. Pasquale Martinello, conduce ogni anno numerose e qualificate attività; e conclude il 2024 presentando a Soverato il testo di AAVV “Il brigantaggio meridionale”.

Il fenomeno, molto discusso e interpretato in modo vario, viene qui affrontato con particolare attenzione alle biografie delle persone di briganti e brigantesse, e delle vicende attraverso le quali scelsero o si trovarono a vivere le loro avventure.

Interessanti sono i contributi di cui all’Indice, che ci fanno comprendere, prima di ogni giudizio politico, la contraddittoria umanità sia dei briganti sia dei loro nemici. Si spazia dal 1799 del Ruffo fin quasi ai giorni nostri con la storia di Musolino.

È un libro che getta una luce nuova, antropologica, si fatti del travagliato periodo postunitario. Ne sono esempio curiosissimo i biglietti di minaccia inviati da briganti, dialettofoni, ai ricattati, ricchi e non per questo molto più istruiti, e zeppi di ipercorrettismi non sempre facili da decifrare: un altro contributo stimolante.