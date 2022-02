I Bronzi e la Magna Grecia

Cominciamo con una nota rassicurante: la Regione stanzia tre milioni per il cinquantenario dei Bronzi. Bene, però mettiamo le mani avanti:

– La cifra non è da re Creso, però può bastare, se utilizzata a modo.

– I soldi sono stati stanziati per i Bronzi e non per niente altro, quindi niente sagre, niente sfilate antimafia segue cena, niente film con donne morte di fame, niente piagnistei… Solo Bronzi, e la grecità nella poi detta Calabria.

– La cosa va affidata perciò a professionisti di acclarata competenza: archeologi, grecisti, storici e storici dell’arte.

– Esempio: la Calabria è zeppa di gente che ama la Magna Grecia e i suoi non meglio noti “valori”, però non saprebbe mai distinguere ἔβημεν da ἐστάλημεν, che si somigliano ma sono due cose diverse. È chiaro?

– Niente sbarchi di Ulisse, quindi, e roba del genere!

In mezzo secolo dalla scoperta, la Calabria ha fatto cattivo uso dei Bronzi. Appena ritrovati, fior di studiosi megagalattici si scagliarono ad affermare che venivano dalla Grecia, anzi personalmente da Fidia, con naufragio: e ciò senza la benché minima prova di nessunissimo genere; così, tanto per spararne una e uscire sui giornali. E nessuno di loro si ricordò mai di Pitagora di Samo, o di Reggio che si voglia, omonimo del matematico, e primo a rappresentare il corpo umano dinamico. Da allora, gli studi divagano; e con essi i romanzi gialli locali, calabresi, italiani e internazionali.

Qualmente può succedere solo nella burocratica Calabria, i due sono chiamati A e B come i moduli delle tasse. Manco un tentativo serio di farne qualcosa di mitico, di leggendario, di fascinoso… come Giulietta e Romeo a Verona, che non sono veri, però ci campa sopra una città intera; idem per Paolo e Francesca a Rimini e Gradara.

Possiamo recuperare? Beh, con i suddetti tre milioni, se spesi con le regole di cui sopra, e chiamando persone autorevoli per comprovata esperienza, sì. Come?

1. Studi seri sull’origine delle statue. Magari si scopre la cosa più semplice: che ornavano un tempio di Kaulon, e finirono in mare per incidenti o sismici e orografici, o per ragioni umane tipo – casi tra mille – saccheggi di pirati, iconoclasmo…

2. Studi antropologici: non ci pare curioso che siano due come i Santi Medici di Riace?

3. Valorizzazione seria, ma anche popolare e turistica della Magna Grecia. Io avrei un progettino, ma, ovviamente, lo tiro fuori solo dopo una bella lettera protocollata e fattami pervenire raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Intanto, leggete.

Ulderico Nisticò