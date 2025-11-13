I Bronzi girovaghi

Chiamato in causa da Antonio Passafaro, e ringrazio, mi tocca commentare. Alla fine della vendemmia, i Bronzi di Riace sono di dovunque tranne che di Riace? All’inizio, tanto per andare sul sicuro, erano di Atene. Nei recenti 70 e più anni, sono stati di Argo, Costantinopoli, Corinto, Roma, Siracusa; ora spunta Sibari; e ci mancano solo Pietracupa e Belforte. Il tutto a colpi di sabbie e mitili e vermetti vari.

La prima spiegazione fu il naufragio, ipotesi che ogni conoscitore del mare respinge come roba da dilettanti. Adesso tirano in ballo la mafia, che in Calabra non si nega a nessuno. Riassunto delle parole in libertà da quasi sessant’anni: qualcuno avrebbe trovato un numero imprecisato di statue (cinque?) con spade scudi eccetera. In modo imprecisato, il qualcuno ne avrebbe rubato tre più gli oggetti, li avrebbe venduti non si sa a chi e dove; due sono finite a Riace non si sa come.

È vero, e lo so, che il mondo è pieno di oggetti girovaghi: i cavalli di Venezia erano a Costantinopoli, se li presero i Veneziani nel 1204, li trafugò Napoleone, li fece tornare a Venezia l’Austria nel 1815; vi basta come esempio? Se no, visitate qualsiasi museo di Londra, Parigi eccetera.

E io cosa ne penso? Io non penso, mi diverto a pensare che fossero indigeni. Di una statua di Kaulonìa (Monasterace Marina; a due passi da Riace) sappiamo da un’iscrizione:

“Pythokritos dedicò, che è figlio di Euxenos, figlio di un nobile padre.

È stata eretta nell’agorà per il grande Zeus

una bella statua di cui tu, o signore, sii lieto; e

concedi buona salute a Pythokritos; (altrettanto fate voi), Charites,

insieme con Artemide e

tu, Apollo, poiché avete accolto il dono di lui,

che se ne compiace [grandemente(?)]. Ed (egli),

come decima del (prodotto delle sue) mani, dedicò canti alle Muse, meraviglie per gli stranieri,

grande ornamento per i cittadini. È stato eretto

nell’agorà un monumento del grande Zeus.

Accogli, o Zeus Olimpio, con animo lieto

una bella statua da parte di Pythokritos, che fa

cosa gradita al padre.

A Zeus Basileus Pythokritos qui dedicò, vicino alle Charites, una bella statua di Zeus.

[- – – – -] nobile arte(?) [- – -] sul piazzale(?) a

Febo Apollo un monumento [- – -].

Apollod[o]tos realizzò (la statua)”.

E non parliamo dei tentativi di identificazione, che non meritano nemmeno la definizione di ipotesi, e spesso sono tirare a indovinare, in un mito greco in cui le coppie di eroi sono infinite: Castore e Polluce, Achille e Patroclo, Oreste e Pilade… Sempre se i due erano solo due. E intanto i baldi eroi restano tristemente A e B come i moduli della Previdenza sociale.

Ora pensatela come volete. Io aggiungo che la Calabria non ha fatto, e non fa dei Bronzi l’uso migliore, a parte sbatterli, inflazionatissimi, su ogni etichetta pubblicitaria. La Magna Grecia?

Lo stesso: sbattuta da tutte le parti, ripetuta a ogni passo, e in bocca a chi non ne sa nulla e s’inventa le cose e piglia applausi. Non mi fate fare nomi di magnogreciologi abusivi.

Le polemiche sulle terre di qui o di lì e sulle cozze di lì e di là fanno la gioia dei giornali e concedono a qualcuno mezzo minuto di fugace gloria, ma non giovano né alla Calabria né ai Bronzi.

Io avrei diverse idee su come valorizzare davvero la Magna Grecia, Bronzi inclusi: ma aspetto che me le chiedano.

Ulderico Nisticò