I Camaleonti e la voglia di “cantare” ritorna in classifica on-line

Dalla radio alle dirette in live streaming su Catanzaro Village per “ripartire” in sicurezza tra voglia, passione e necessità.

Lo schermo dietro il sipario tra sfumature ed il compianto Lucio Battisti, che con orgoglio presenta I CAMALEONTI, fantastici amici e validissimo gruppo che propone la sua stessa opera leggera intitolata “Mamma Mia”.

Lunghi i loro percorsi musicali, tra dedizione e raro professionismo mica tanto facile in questo tempo, duro da gestire per i tanti problemi sorti con la pandemia.

Catanzaro Village e gli abili condottieri di una “missione” tutta da scoprire, sostengono proprio le iniziative volte alla ripresa di uno dei settori drasticamente colpito per ovvi motivi.

I successi della band “I Camaleonti” hanno segnato una storia da diffondere con orgoglio ed entusiasmo mediatico, dai Festival a quello più rinomato in tutto il mondo che è quello di Sanremo, per poi passare di piazza in piazza ad emozionare e sopratutto fare “sognare” tante ma tante generazioni.

La loro discografia è pura melodia e romanticismo, lascia una palpabile armonia per la cura evidente degli arrangiamenti, che scandiscono un vivido ascolto per le sonorità del tutto inconfondibili.

Sarà una buona esperienza quella di ascendere alla tecnologia on-line avendo ancora tanto da raccontare, comporre e musicare divenendo presenti nel sito sorto a sostegno delle arti a disposizione degli utenti www.catanzarovillage.it .

L’incontro con l’eccellenza artistica italiana tra Valentina Vono alla conduzione e quel prezioso intervento di Franco Cimino Professore in Filosofia e sostenitore di una rinomata catanzaresità, confermano il pensiero di John Nistico produttore e presidente della Exence live.

Restiamo collegati anzi connessi alla poesia della vera musica italiana nel mondo, audace quanto basta per farsi spazio olte i confini del tempo…