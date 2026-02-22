I carabinieri di Catanzaro salvano una donna cieca in crisi respiratoria nel cuore della notte portandole in emergenza in sette minuti un farmaco a casa

L’eterna gratitudine del figlio che segnalando l’intervento al fondatore del Premio Mar Jonio chiede un riconoscimento pubblico a favore dei Militari dell’Arma per la loro azione encomiabile: hanno dimostrato altissima professionalità, profonda umanità, sensibilità e dedizione che vanno molto oltre il semplice dovere d’ufficio

Ha cercato tutte le parole possibili per ringraziare i carabinieri, che sono stati determinanti in un momento di emergenza per la salute della mamma gravemente ammalata. E così, A. L., un apprezzatissimo impiegato catanzarese del settore sanitario, sempre disponibile con l’utenza, ha vergato una lettera di ringraziamento e un encomio per l’intervento provvidenziale dei Militari dell’Arma di Catanzaro.

Che affida al sempre disponibile e generoso giornalista Francesco Stanizzi, mediatore interculturale, per la massima diffusione. “Desidero esprimere – scrive A.L. – la mia più profonda gratitudine e sincera ammirazione nei confronti dei militari della Stazione di Santa Maria di Catanzaro, per il tempestivo e provvidenziale intervento effettuato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026, alle ore alle ore 00.15, presso l’abitazione di mia madre.

In un momento di grande bisogno, non potendo lasciare sola mia madre a causa della sua cecità e altre patologie, avendo bisogno con urgenza di un farmaco per la mamma affetta da una bronchite acuta che le levava anche il respiro, non mi sono perso d’animo.

Pur avendo tantissimi amici e conoscenti – spiega con dovizia di particolari – questa volta ho trovato aiuto dove neanche immaginavo: contatto il numero unico di emergenza 112, all’operatore del COT, spiego di ciò che ho bisogno e mi faccio mettere in contatto con i Carabinieri di Catanzaro.

Successivamente mi risponde l’operatore di Centrale dei Carabinieri di Catanzaro, al quale chiedo aiuto per l’acquisto di un farmaco presso la farmacia, con servizio notturno, perché mia madre ne aveva bisogno immediato.

L’operatore, capendo subito e immedesimandosi nella situazione di emergenza, mi mette in comunicazione con la pattuglia dei Carabinieri in servizio notturno. Spiego ai militari che non posso lasciare mia madre per recarmi in farmacia, in quanto trattasi di soggetto anziano e per lo più non vedente!

Non potevo assolutamente lasciarla sola con la sua patologia, aggravata da problemi respiratori. Riferisco quale farmaco doveva essere acquistato presso la farmacia; nello stesso tempo fornisco l’indirizzo dove abito con mia madre. Chiudiamo la telefonata ma non passano neanche sette minuti che ‘Miracolo’ sento suonare al citofono di casa. Sono arrivati i Carabinieri con il farmaco che necessitava a mia madre!!! Incredibile.

Entrati in casa – aggiunge commosso e grato A.L. – si avvicinano affettuosamente a mia madre, tranquillizzandola, chiedendole come si sentiva e altre gentilezze. Grande commozione. Mia madre scoppia a piangere per ciò che hanno fatto i militari per lei. Ma la cosa che mi lascia più attonito è che io stesso non trovo le parole per esprimere la mia gratitudine.

E in più l’imbarazzo, nel momento in cui cerco di dare dare i soldi anticipati dai Carabinieri per l’acquisto del farmaco, che garbatamente non accettano. Nonostante la mia insistenza. Ecco perché scrivo queste poche e semplici righe, perché esistono queste persone straordinarie che, peraltro, hanno un alto senso di umiltà, di responsabilità.

Senza dare peso neanche a quanto speso in farmacia. Con questo intervento hanno dimostrato non solo una altissima professionalità, ma anche una profonda umanità, sensibilità e dedizione che vanno molto oltre il semplice dovere d’ufficio.

Grazie al loro intervento – puntualizza l’impiegato del settore sanitario – mi sono sentito protetto e accudito nel cuore della notte.

È confortante sapere che anche di notte l’Arma dei Carabinieri è vicina ai cittadini più anziani e vulnerabili, con tanta premura. Desidero, attraverso la stampa, e in particolare attraverso il giornalista Francesco Stanizzi, particolarmente sensibile ai temi legati alla solidarietà, far giungere ai militari impegnati nel soccorso il mio più sentito ‘grazie’.

Con stima, alta riconoscenza: sono debitore nei confronti dei Carabinieri di Catanzaro. Lo desidero sottolineare con immensa stima per l’intera Arma dei Carabinieri per l”operato della pattuglia in servizio notturno”.

A.L. ha inoltre segnalato l’operato dei Carabinieri al fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, perché possa supportare, a tutti i livelli, un riconoscimento pubblico in favore dei carabinieri che si sono distinti in questo intervento, di concreta immediata vicinanza al cittadino in stato di bisogno.