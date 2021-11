I contratti concordati di locazione, a Soverato un incontro promosso da Confedilizia Catanzaro

La sala consiliare “Bruno Manti” del Palazzo di Città di Soverato, in piazza Maria Ausiliatrice, ospiterà il prossimo 1° dicembre 2021, con inizio alle ore 16, l’incontro sul tema: “I contatti concordati di locazione, opportunità per proprietari e inquilini, con il nuovo Accordo Territoriale per Soverato e i Comuni della Provincia di Catanzaro”, promosso da Confedilizia Catanzaro, l’articolazione territoriale dell’organizzazione rappresentativa a tutti i livelli della proprietà immobiliare.

Al centro dell’importante meeting l’accordo territoriale sottoscritto il 1° febbraio 2019 dalla stessa Confedilizia unitamente alle organizzazioni rappresentative dei conduttori Sunia Cgil Calabria, Sicet Cisl Catanzaro, Conia Catanzaro e Assocasa Catanzaro e depositato presso tutti i Comuni della Provincia di Catanzaro nonché presso la Regione Calabria.

Lo stesso ha anche lo scopo di approfondire gli aspetti più importanti della convenzione sindacale, che è stata perfezionata tenendo conto dei dati e delle informazioni raccolte nel mercato delle locazioni, recependo aggiornati orientamenti anche dottrinali e giurisprudenziali e le disposizioni contenute nel D.M. 16 gennaio 2017, che ha ricompreso i contenuti della convenzione nazionale, e far conoscere i profili essenziali e le modalità applicative del particolare sistema relativo alle locazioni collegato al predetto accordo.

In forza dello stesso è possibile stipulare – in tutti i Comuni della Provincia di Catanzaro – contratti di locazione, a canone concordato, per esigenze abitative ordinarie (3+2), per esigenze transitorie, sino a diciotto mesi, e per le esigenze degli studenti universitari, con durata questi ultimi da sei mesi a tre anni, con possibilità di scegliere il favorevole regime fiscale della cedolare secca al 10%, la cui opzione comporta l’applicazione di un regime sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali da pagare sui canoni di locazione, l’esenzione dell’imposta di bollo e di quella di registro, nonché una riduzione dell’IMU del 25%.

Il programma dell’incontro, moderato da Antonio Abate, vice presidente di Confedilizia Catanzaro, prevede i saluti di Ernesto Alecci, sindaco del Comune di Soverato, Salvatore Salatino, delegato di Confedilizia Catanzaro, Raffaele Rotundo, segretario responsabile del Sicet Cisl Catanzaro, e Francesco Severino, segretario Provinciale del Conia Catanzaro.

A seguire, svolgeranno le relazioni Elisabetta Errigo, dottore di ricerca dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Salvatore Passafaro, presidente dell’Unione dei Giovani Commercialisti di Catanzaro, e Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Catanzaro e Calabria e membro del Consiglio Direttivo nazionale della medesima Confederazione.