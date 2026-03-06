I cristiani sotto la guerra, e altre guerre

Il patriarca dei cattolici caldei dell’Iraq, cardinale Sako, intervistato per tv, lancia un allarme sulla minaccia che incombe addosso al cristianesimo in Medio Oriente, e in particolare in Iraq. Come scordare, commento io, che ai tempi del bieco tiranno Saddam, il suo vice era Tariq Aziz, cattolico caldeo? E che le comunità cristiane in Iraq e Libano sono tra le più antiche ad aver accolto il Vangelo? E sono state rispettate da tutti i domini politici: Roma e Persia, Romei, Arabi, Mongoli, Turchi… fino alle dissennate guerre americane e alla dissoluzione attuale dello Stato dell’Iraq.

Il patriarca, in elegante linguaggio ecclesiastico, e doverosamente suggerendo anche il “dialogo”, ripetutamente ha invocato “atti concreti” da parte dell’Occidente. Cosa voglia dire atti concreti, c’è poco da equivocare.

Come non c’è da arzigogolare con le parole, se l’Europa… no, alcuni europei, tra cui l’Italia, finalmente si svegliano e mandano a Cipro navi militari; la cui funzione può essere una sola: difendere con le armi l’isola.

Ma l’Italia, dichiara il Governo Meloni, non è in guerra. A dire il vero, per entrare in guerra ci vorrebbe non l’art. 11 (che pure, se letto tutto, lascia spazi a iosa! Vedi Serbia 1999, eccetera), ma l’art. 52 “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”; e atti del parlamento (art. 78); e stato di guerra dichiarato dal presidente della Repubblica (art. 87). Però, se arriva un missile su Cipro, la nostra nave deve abbatterlo senza stare a pensarci sopra. È già successo nell’operazione Aspìdes (non Àspides).

E i cristiani dell’Iraq e del Libano? Senza dire delle Crociate… e, a proposito, sarebbe ora che la cultura cattolica smettesse di essere succube dei protestanti e illuministi, e raccontasse le Spedizioni d’oltremare per quello che furono. Leggete la GERUSALEMME LIBERATA. Ora vi voglio richiamare alla memoria Timor Est, metà dell’isola di Timor in Indonesia, la metà già portoghese, quindi cattolica, minacciata dalla metà musulmana. Ebbene, cu fu una missione internazionale a sostegno dei cattolici, cui partecipò l’Italia con delle truppe. Dal 2002, Timor Est è uno Stato indipendente.

Abbiamo precedenti anche senza Goffredo di Buglione e Marco Boemondo d’Altavilla. E Adelasia del Vasto, vedova del granconte Ruggero e regina di Gerusalemme.

A proposito, il 2027 è l’anno dei Normanni, però non gliele sbatte niente a nessuno: né alla Regione né alle Università, e tanto meno ai nostri intellettuali malinconici segue cena.

Ulderico Nisticò