I film più celebri ed iconici dedicati ai giochi da casinò

Le pellicole dedicate al mondo del gambling riscuotono un notevole successo perché descrivono ambienti e attività note alla maggior parte del grande pubblico. Anche i meno avvezzi riconoscono un tavolo da poker, una roulette o una slot machine quando vengono inquadrate. Diversi film traggono ispirazione dalle dinamiche innescate dai giochi e dalle iconiche atmosfere dei casinò. Colpi di scena, abilità, eventi fortuiti e rovinosi fallimenti contraddistinguono le trame delle opere cinematografiche più famose. Sceneggiature che riportano sul grande schermo le numerose sfaccettature emotive suscitate dalle carte da poker, dai dadi o dall’iconica boule della roulette. Vittorie e sconfitte convivono nelle pellicole ambientate nelle sale da gioco perché è proprio così che vengono rappresentate le storie dei giocatori. Personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, tanto da restare impressi nell’immaginario collettivo al pari delle location prescelte per la narrazione cinematografica delle vicende messe in scena. Ecco le principali caratteristiche dei lungometraggi selezionati per questa speciale rassegna dedicata ai film più famosi sui giochi da casinò.

Le pellicole rese celebri dalle storie incentrate sui giochi da casinò

Quattro amici ed un perfetto sconosciuto si ritrovano la sera della vigilia di Natale per giocare a poker, ma è proprio tra una mano e l’altra che riaffiorano vecchie vicissitudini, tormenti interiori e alcune questioni sentimentali irrisolte. Le carte scandiscono i tempi e sorreggono la trama di Regalo di Natale fino all’inaspettato colpo di scena finale. Il poker torna il protagonista assoluto di una pellicola divenuta celebre grazie alle magistrali interpretazioni di Matt Damon, Edward Norton e John Malkovich. Un brillante talento naturale con promettente futuro da avvocato entra nel giro delle partite clandestine per aiutare un amico indebitato. Rounders è un cult per qualunque appassionato di Texas Hold’Em date le avvincenti sfide al tavolo ed i numerosi aneddoti dedicati al gioco.

Altro giro di carte, nuovo film da vedere perché Cincinnati Kid è molto più che un semplice duello al tavolo da gioco. Eric Stoner incarna la parte di un astuto e disincantato giocatore di poker, quando nella sua città arriva un acerrimo rivale. Così la sfida diventa inevitabile, ma l’inesperienza ed un coinvolgimento emotivo eccessivo decretano il verdetto finale dinanzi agli attoniti scommettitori. High Roller: The Stu Ungar Story è un lungometraggio in cui vengono rappresentati i momenti più importanti della vita di Stuart Errol Ungar. Un giocatore di poker professionista che nel suo ultimo giorno di vita ripercorre i propri successi conseguiti alle World Series of Poker prima dell’inevitabile crollo causato dalla tossicodipendenza.

Le tentazioni stravolgono anche la vita di James Caan: un professore stimato e benvoluto da tutti nonostante la sua irrefrenabile passione per il gioco. Quando le apparenze ingannano e la brutalità della vita prende il sopravvento, il protagonista di The Gambler resta invischiato in una spirale di debiti e implicazioni personali. La determinazione, invece, anima un personaggio divenuto una vera e propria icona tra gli appassionati di pellicole dedicate al mondo del poker. Molly Bloom, la protagonista di Molly’s Game, è un ex atleta che organizza partite clandestine per personaggi famosi e milionari. In questo ambiente alquanto ambizioso perché dominato dagli uomini emerge la personalità risoluta e decisa di una donna desiderosa di affermarsi.

Accantonate le carte da poker, tra i film più famosi sui casinò non poteva mancare una pellicola dedicata al Black Jack. 21 è la storia di un gruppo di studenti accomunati da un’abilità speciale: la capacità di contare le carte e prevedere il punteggio vincente. Basato su una storia vera, questo lungometraggio propone un interessante punto di vista sulla rilevanza dell’ingegno e della matematica nei giochi di carte, seppur non decisivi date le numerose variabili aleatorie da prendere in considerazione nella vita reale. La sfortuna consente allo sventurato Bernie di essere assunto da un casinò per portare sfiga agli altri clienti. Così inizia la parabola di un perdente dall’aria malinconica taglieggiato da un boss spietato, brutale e crudele. The Cooler è una fiaba moderna ambientata tra gli scintillanti tavoli delle sale da gioco, dove le speranze e le amarezze vengono mescolate insieme alle carte.

Ecco lo spunto ideale per la presentazione di un film piuttosto originale, dato il punto di vista offerto attraverso la telecamera. Croupier è la storia di un dealer londinese che con estremo cinismo osserva tutto quello che accade al tavolo da gioco. Le vite altrui vengono narrate con distacco, mentre le grigie giornate londinesi non intaccano le fatiscenti ed eleganti sale da gioco. L’epopea di Las Vegas conclude questa carrellata perchè Casinò è la classica ciliegina sulla torta da vedere e rivedere. Un grande classico dedicato all’ascesa e all’inevitabile declino di un’attività condotta con metodi malavitosi. Sam Rothstein e Nicky Santoro, interpretati da Robert De Niro e Joe Pesci, gestiscono un casinò a Las Vegas per conto di una famiglia mafiosa, quando subentra l’esuberante e affascinante Ginger. La relazione tra lei e Sam porta alla luce il lato oscuro di un mondo all’apparenza sfavillante, ma dominato dall’avidità, dalla solitudine e dall’ingratitudine.