I furti del Louvre

Sono spariti dal Louvre i gioielli di Napoleone. Preciso che i tg hanno confuso Napoleone I, imperatore dal 1804 al 14/5, e la seconda moglie Maria Luisa d’Austria, con il nipote Napoleone III (imperatore dal 1852 al ‘70) e la relativa moglie Eugenia. Ma sorvoliamo.

Nel 1911 accadde un fatto di tale rilievo che se ne parlò per anni, e il d’Annunzio vi compose dei versi: il furto della Gioconda, per opera di un tal Vincenzo Pietro Peruggia (scritto così), di Dumenza in provincia di Varese, emigrato in Francia.

Riuscì facilmente nell’impresa, tentò di vendere il quadro agli Uffizi, finse una motivazione patriottica, subì una lieve condanna, riuscì a tornare in Francia dove morrà nel 1925.

Insomma, al Louvre dovrebbero stare più attenti.

Ulderico Nisticò