I gioielli di Tetty Guerrieri alla “Notte Azzurra” di Montauro

Il prossimo 4 agosto il lungomare di Montauro si colorerà con i colori del mare e del cielo grazie alla seconda edizione de “La Notte Azzurra”. La festa dedicata al pescato dello Jonio è una kermesse ricca di eventi. Da quelli enogastronomici a quelli musicali ma non mancherà anche la moda grazie alla sfilata dedicata ai gioielli di Tetty Guerrieri “L’arte che s’indossa”.

L’evento nell’evento è organizzato da Rosalba Catracchia e Loredana Grillo che si occuperanno della sfilata e delle coreografie che presenteranno gli splendidi monili firmati Tetty Guerrieri.

L’artista catanzarese riesce a creare dei gioielli unici che per l’occasione avranno come filo conduttore il mare. Perle, pietre preziose, conchiglie e materiali ricercati che assemblati dall’estro e dalla fantasia di Tetty Guerrieri diventano delle opere d’arte da indossare. A rendere ancora più piacevole la sfilata ci sarà il gruppo musicale “Rock and Love music band”.

La Notte Azzurra continuerà con il PANTA Festival e offrirà al pubblico un concerto di musica live che metterà sullo stesso palco band che rappresentano una parte fondamentale della storia e dell’attualità della scena musicale catanzarese.

Sul palco del Panta Festival si avvicenderanno diversi gruppi musicali come gli Skelters, i Mantra 5, gli Sharada e i Meat for dogs.

Mentre la parte gastronomica sarà curata da un noto chef come Emanuele Mancuso che supportato dalla Lo Schiavo catering realizzerà dei piatti a base di pesce rigorosamente locale. Il “Re” della serata sarà, infatti, il pescato dello Jonio, in particolare le alici che saranno cucinate in diversi modi: arraganate, al forno, marinate secondo la migliore tradizione gastronomica calabrese.

La kermesse organizzata con il patrocinio del Comune di Montauro, della Regione Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro e Azzurro di Calabria, sostenuta anche da numerosi sponsor privati, si pone come obiettivo quello di valorizzare i prodotti ittici calabresi e catanzaresi in particolare. Tra stand, aree ristoro e tanta buona musica, la Notte Azzurra sarà l’occasione per passare insieme una serata divertente e allo stesso tempo rilassante.