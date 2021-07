I migliori casinò Bitcoin che accettano giocatori italiani a confronto: BitStarz vs 22Bet

Al giorno d’oggi, le piattaforme che hanno modo di offrire gioco d’azzardo virtuale, si sono evolute, al fine di garantire alla propria utenza dei servizi costantemente di qualità, efficienti ed innovativi.

In questa recensione andremo a parlare degli aspetti che caratterizzano due piattaforme nello specifico: BitStarz Casino e sito di scommesse con pagamenti in bitcoin 22Bet. Questi due portali hanno avuto modo di riscuotere un grande successo nel settore, entrando nel cuore di migliaia di appassionati, compresi gli utenti italiani.

I servizi offerti da queste piattaforme sono certamente al vertice del settore, senza indugiare, andremo a scoprire nello specifico cosa ti aspetterà cimentandoti nelle avventure offerte da esse.

I servizi offerti da BitStarz Casino

BitStarz è una piattaforma che offre da svariati anni dei servizi eccellenti. E’ stata lanciata per la prima volta nel 2014 e sin da quel momento non ha mai smesso di evolversi. Si è adattata alle richieste dell’utenza e amalgamandole senza il minimo errore.

La piattaforma ha modo di agire nel mercato internazionale mediante la propria licenza internazionale, concessa dalla giurisdizione del Curacao. Essa attesta la legalità dei servizi, al fine di garantire la totale trasparenza del portale. Non essendo in possesso di una licenza AAMS rilasciata dal governo italiano, i servizi risultano essere illegali nel nostro territorio, tuttavia, la piattaforma ha modo di accogliere senza alcun genere di problema i giocatori italiani.

I servizi offerti da 22Bet

22Bet è un bookmaker straniero che non ha nulla da invidiare al portale rivale di questa recensione, infatti, possiamo tranquillamente affermare quanto i servizi offerti in entrambi i casi siano validissimi.

Il portale ha diversa esperienza alle spalle, è stato lanciato nel mercato internazionale grazie agli sforzi di TECHSOLUTIONS N.V. una società la quale sede è presente nei Paesi Bassi. Proprio nel mercato internazionale ha modo di operare grazie alla licenza internazionale fornita anche in questo caso dal governo di Curacao, di conseguenza, anche questa piattaforma ha modo di offrire dei servizi totalmente legali e cristallini. Come nel caso precedente, anche questa piattaforma non risulta essere in possesso di una licenza AAMS, nonostante ciò, i servizi offerti dal portale potranno comodamente essere sfruttati dai giocatori italiani.

Promozioni offerte dalle piattaforme

Le promozioni risultano essere un punto chiave dell’esperienza di un giocatore all’interno di una piattaforma che ha modo di offrire gioco d’azzardo virtuale. In questo caso, queste due piattaforme riescono a concedere alla propria utenza delle promozioni sensazionali.

Avendo modo di operare nel mercato internazionale, questi due portali possono avvalersi di promozioni e bonus ben più alti rispetto alla media, di conseguenza, a patto di pagare determinate tasse, i giocatori italiani potranno sfruttare questi elevati bonus per portarsi a casa delle ingenti somme di denaro.

Bonus di benvenuto

Le promozioni di benvenuto saranno riscattabili in seguito alla registrazione sulle piattaforme. Nel caso di BitStarz, avrai modo di accedere ad una promozione del 100% su una somma di denaro massima di 100 euro, con diversi giri gratuiti aggiuntivi. Nel caso di 22Bet, potrai avere accesso ad un bonus equivalente al 122% su una soglia massima di denaro di 100 euro.

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento messi a disposizione da entrambe le piattaforme sono numerosi e totalmente efficienti, ogni utente avrà modo di affacciarsi alle proprie transazioni di denaro sia in entrata che in uscita con totale semplicità.

Andiamo a focalizzarci su una singola tipologia di pagamento che contraddistingue questi due portali, ovvero le criptovalute. Queste piattaforme sono note come casinò Bitcoin. Infatti, la moneta virtuale risulta essere particolarmente in voga sui portali, andando ad offrire all’utenza delle transazioni pulite e sicure.

Conclusioni

Bitstarz Casino e 22Bet sono due casinò all’avanguardia dove ogni giocatore che vuole utilizzare delle criptovalute dovrebbe scommettere. Esse si sono rilevate nel corso del tempo molto affidabili quindi non ti resta che provare a giocare su di esse fin da subito e divertirti con i vari giochi presenti.

FAQ

Posso eseguire l’accesso alle piattaforme nonostante io viva in Italia?

Assolutamente, le piattaforme accolgono senza alcun genere di problema i giocatori italiani.

Quindi, in queste piattaforme posso usare le mie criptovalute?

Ti consigliamo caldamente di sfruttare questa occasione, i Bitcoin risultano essere davvero comodi.

Posso riscattare la promozione di benvenuto molteplici volte?

Assolutamente no, il bonus di benvenuto è accessibile una sola volta per utente.