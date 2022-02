I migliori casinò stranieri accessibili online anche dall’Italia

Una breve lista dei siti web stranieri in cui è possibile giocare e fare delle scommesse utilizzando i bonus più vantaggiosi

Il primo casinò online straniero che ti proponiamo è stato fondato in Russia nel 2018. Propone delle scommesse sportive, ma anche dei giochi come le slot machines e il bingo. All’atto di iscrizione, si riceve un bonus fino a 122,00 euro per le scommesse o uno fino a 300,00 euro per i giochi. 20Bet ha come data di fondazione il 2020, ma appartiene a una rete di operatori già attivi da tempo. Offre scommesse sportive e una vasta gamma di giochi. Puoi optare per un bonus fino 100,00 euro o uno fino a 120,00 euro, dipende se desideri scommettere o giocare.

Sportaza Bookmaker e Silverplay Bookmaker

Nella nostra toplist dei casinò online stranieri 2022 non potevano mancare questi due nomi: Sportaza Bookmaker e Silverplay Bookmaker. Nel primo caso, si tratta di un’azienda regolamentata dalle leggi dello stato del Curaçao. Tra le sue offerte, ci sono delle scommesse che si possono fare in occasione dei più importanti eventi sportivi, inclusi quelli ippici. Puoi scegliere di iscriverti con un bonus di benvenuto fino a 150,00 euro. Ma se preferisci utilizzare la piattaforma per giocare alle slot machines, al blackjack anche dal vivo e ai giochi da tavolo online, allora il bonus può salire fino a 500,00 euro.

Silverplay Bookmaker, società cipriota, è tra le prime scelte in termini di casinò stranieri, quando si tratta di scommettere su diversi eventi sportivi, dall’English Premier League U23 al Circuito ITF maschile e femminile, passando per l’Africa Cup Of Nations. Ma puoi optare per i giochi da casinò anche dal vivo, come il baccarat, le slot machines e il poker. Il bonus di benvenuto, all’atto dell’iscrizione, può ammontare fino a 100,00 euro per le scommesse sportive. Quello previsto per i giochi da casinò può invece arrivare a 1000,000 euro. Tutto dipende dall’entità del tuo primo, secondo, terzo e quarto deposito.

Rabona Bookmaker e Librabet Bookmaker

Il penultimo nome della nostra lista ha origine a Curaçao nel 2020, ma si attiene alla legislazione europea emanata per regolamentare il gioco d’azzardo. Tra le sue offerte, sono presenti i tornei, le scommesse e i giochi da casinò, anche dal vivo. Ma questa società collabora anche con Giocatori Anonimi, associazione che combatte contro la ludopatia. Puoi decidere se registrarti per scommettere o per giocare, usufruendo di un bonus di benvenuto che può arrivare rispettivamente fino a 100,00 o 500,00 euro. La piattaforma Rabona può inoltre offrirti una scommessa gratuita ogni giorno, se selezioni l’opzione “Bonus Free Bet” all’atto dell’iscrizione.

L’ultimo casinò online straniero è originario di Cipro e si rifà alla legislazione di Curaçao. Si tratta di una piattaforma specializzata nelle scommesse calcistiche e ippiche, ma anche in quelle attinenti al settore del tennis e del badminton, così come molte altre discipline. Pur non disponendo di un’app dedicata, è facilmente accessibile da ogni dispositivo Apple e Android. Puoi scommettere su oltre 50.000 eventi a cadenza mensile. In quanto al bonus di benvenuto, può arrivare fino a 150,00 euro. Ma Librabet offre anche diverse promozioni, come per esempio un rimborso delle perdite nette fino a 500,00 euro e un bonus di ricarica settimanale.