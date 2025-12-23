I Normanni: chi erano, costoro? E la Regione Calabria

Rinuncio a sperare che la Regione Calabria, la Provincia, il Comune facciano una cosa qualsiasi per commemorare, nel 2028, l’assedio di Catanzaro di cinque secoli fa, e vediamo cosa dovrebbe accadere nel 2027.

Nota cronologica: il 2027 inizia tra pochissimo, un annetto. L’Europa, in vista del da farsi, ha indetto un Anno dei Normanni, utilizzando il 1027, anno di nascita di Guglielmo duca di Normandia e dal 1066 re d’Inghilterra.

È palesemente un programma franco-britannico; e c’è poco da lamentarsi, giacché, translitterando dal dialetto, “il sole riscalda chi vede”, cioè chi vuole una cosa, se la deve procurare; e se no, resta a bocca asciutta.

L’Italia non mi pare si sia commossa; e tanto meno l’Italia Meridionale; e figuratevi la Calabria. Preliminarmente, e siccome sono certo che l’80% lo ignora, laureati in testa, vi racconto… Ma no, ho le tasche piene di lavorare gratis e senza un grazie. Chi ne vuole sapere, mi paghi.

A scopo pubblicitario, solo v’informo che Ruggero II, la Notte di Natale del 1130, diede inizio al Reame del Meridione, che durerà fino al 1861. Scusate se è poco.

Regione Calabria, per cui ho votato: dove sei?

Ulderico Nisticò