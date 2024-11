I numeri non mentono: perchè la 106 continua a mietere vittime?

In occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, su richiesta di molte Famiglie delle vittime della Statale 106 “Jonica”, ormai tristemente nota come la famigerata “strada della morte” in Calabria, l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha deciso di programmare per domenica 24 novembre alle ore 15:00 una diretta live sulla propria pagina Facebook (Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106), al fine di chiarire e dimostrare perchè la Statale 106 è la strada della morte!

La scelta di voler programmare la Diretta nasce anche a seguito della drammatica rilevazione dell’Istat che, nel 2023, lascia registrare un aumento delle vittime sulla strada in Calabria del + 47,3% nel mentre in Italia si registra una diminuzione del 3,8%.

Nello specifico, il drammatico rapporto dell’Istat purtroppo evidenzia che sulla Statale 106 in Calabria si registra il maggior numero di incidenti e di decessi: nel 2023 sono state 22 le vittime (6 in meno rispetto a quelle dell’anno in corso).

Considerato il valore culturale della Diretta invitiamo tutti a seguirla e precisiamo che l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” intende dedicarla a tutte le vittime, alle loro Famiglie, a quanti potevano evitare anche solo una vittima e non hanno fatto nulla, a quanti, nonostante tutto, continuano a far finta di niente ed a cercare alibi.