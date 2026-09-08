I Parchi calabresi, le aree protette e i Parchi marini regionali in vetrina al World Tourism Event di Assisi

La Calabria porta al WTE 2026 il suo straordinario patrimonio di biodiversità, paesaggi, cultura e turismo sostenibile. Il sistema delle aree protette regionali si presenta unito sotto il progetto “Calabria Parchi”.

Anche quest’anno i Parchi nazionali e regionali, le riserve e le aree protette, insieme ai Parchi marini regionali della Calabria, saranno protagonisti del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo per i siti Patrimonio Mondiale, in programma ad Assisi il 24 e 25 settembre 2026.

Un appuntamento di particolare rilievo per la promozione turistica e ambientale della Calabria, che si presenta ad Assisi attraverso un’immagine coordinata capace di raccontare, in maniera unitaria, la straordinaria varietà del suo patrimonio naturale.

La diciassettesima edizione del WTE assume quest’anno un significato particolare perché si svolge ad Assisi nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. La manifestazione pone al centro temi fortemente legati alla sostenibilità: parchi, cammini, borghi minori, cicloturismo, identità dei territori ed enogastronomia, nella prospettiva di un turismo lento e rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

È proprio in questo scenario che la presenza calabrese acquista un valore strategico. “Calabria Parchi” intende infatti presentare non una semplice successione di destinazioni, ma un vero e proprio sistema regionale della natura protetta, capace di mettere in relazione montagne, altopiani, foreste, laghi, fiumi, coste e ambienti marini.

Calabria Parchi: il cuore verde del Mediterraneo

Dal Pollino alla Sila, dall’Aspromonte alle Serre, fino alle riserve naturali e ai Parchi marini regionali, la Calabria offre una concentrazione eccezionale di ambienti e paesaggi differenti.

La partecipazione al WTE consentirà di raccontare questa ricchezza attraverso immagini, materiali informativi e contenuti dedicati alla biodiversità, ma anche attraverso la narrazione delle comunità, della storia e della cultura che nei secoli si sono sviluppate all’interno e intorno alle aree protette.

Il messaggio scelto per accompagnare questa presenza sintetizza la visione del progetto:

“Calabria Parchi: il cuore verde del Mediterraneo.”

Una definizione che vuole rappresentare la Calabria come terra nella quale la tutela della biodiversità può diventare contemporaneamente occasione di conoscenza, educazione ambientale, turismo responsabile e sviluppo sostenibile.

La presenza ad Assisi prosegue il percorso di promozione e comunicazione avviato con Calabria Parchi, puntando a rafforzare la riconoscibilità dell’intero sistema delle aree protette e a presentarlo ai visitatori e agli operatori come una componente fondamentale dell’offerta turistica regionale.

Una vetrina internazionale per il turismo sostenibile

Il WTE rappresenta anche un’importante occasione di relazione con operatori e professionisti del turismo. L’edizione 2026 prevede infatti, accanto all’area espositiva aperta gratuitamente al pubblico, un workshop B2B con buyer internazionali, oltre a un’area dedicata a eventi, esperienze, approfondimenti e iniziative di sensibilizzazione.

Per la Calabria significa poter presentare un modello di turismo nel quale la natura non costituisce semplicemente lo scenario del viaggio, ma ne diventa la ragione stessa: camminare nei boschi, attraversare i borghi, conoscere le comunità locali, scoprire laghi e montagne, vivere le coste e il mare tutelato, conoscere tradizioni, produzioni ed enogastronomia dei territori.

La partecipazione congiunta dei diversi soggetti rafforza inoltre un principio fondamentale: superare una promozione frammentata delle singole aree per costruire una narrazione comune della Calabria naturale e protetta, pur conservando l’identità e le peculiarità di ciascun territorio.

Assisi diventa così una nuova tappa di un progetto che guarda oltre il singolo evento fieristico e punta a costruire nel tempo una maggiore conoscenza del patrimonio ambientale calabrese presso il pubblico nazionale ed europeo.

Parchi, riserve, aree protette e Parchi marini diventano le diverse porte d’ingresso verso un’unica grande destinazione: la Calabria.

Una terra nella quale natura, storia e biodiversità possono diventare gli elementi portanti di un modello di sviluppo turistico più consapevole, autentico e sostenibile.