I partiti di una volta e i non-partiti di ora

C’erano una volta i partiti. Iniziamo con il 2 giugno 1946, quando venne eletta l’assemblea costituente, secondo queste liste: DC (Democrazia Cristiana): 35,2%; PSI (Partito Socialista Italiano): 20,7%; PCI (Partito Comunista Italiano): 20,6%; UDN (Unione Democratica Nazionale): 6,5%; Uomo Qualunque: 5,3%; PRI (Partito Radicale Italiano): 4,3%; Blocco Nazionale delle Libertà: 2,5%

Pd’A (Partito d’Azione): 1,1%. Di questi, sopravvissero solo DC, PCI e PSI; gli altri subito sparirono. Si aggiunsero, negli anni, PLI (Partito Liberale), (PRI) Partito Repubblicano; (PSDI) Partito Socialdemocratico; e vari gruppi monarchici e postfascisti.

Tra questi ultimi, il Movimento Sociale Italiano (MSI; dal 1972, MSI-DN), che, fondato solo il 26 dicembre 1946, non poté partecipare alle elezioni del 2 giugno precedente. Se ci fosse stato, avrebbe ottenuto voti e rappresentanti, come iniziò ad averne dalle prime elezioni politiche, quelle del 1948, e sempre.

A differenza degli altri gruppi postfascisti, il MSI aveva, infatti, compiuto una scelta che, per quanto contestata o disprezzata da parecchi nostalgici, si rivelò vincente: quella di entrare nelle nuove istituzioni. Fino al 1990, il MSI, ora MSI-DN, contò una media di un milione e mezzo di voti con deputati e senatori e consiglieri regionali e locali. Cinque milioni e mezzo di voti nel 1994.

Il MSI-DN, pur “fuori dall’arco costituzionale”, soprattutto dopo il centrosinistra del 1962, era radicato in tutta Italia, con una rete di rappresentanti locali (detti un po’ alla grossa “segretari di sezione”) dalle più grandi città fino ai borghi più remoti. Non sempre erano molto dotati di cultura politica; ma certo avrebbero votato MSI anche con una pistola alla tempia; e presidiavano i cento voti locali come fossero Giarabub. Oggi il destracentro ne avrebbe bisogno e non li ha; e non fa nulla per procurarsene, e s’illude che il 30% gli sia piombato dal cielo gratis.

Personaggi più pittoreschi, certi borghesi di paese che, in segreto raccontavano giovanili imprese epiche, generalmente fandonie; e poi votavano DC o PSI per qualche interesse spicciolo.

La DC arrivò a quattordici milioni di voti verso gli anni 1980. Li otteneva con un ampio consenso, sostenuto da ambienti parrocchiali e di consorterie di potenti locali e di pie donne più potenti di loro. Quando non riuscì più a soddisfare le infinite richieste di piccoli interessi e posti, e non si rese conto che il mondo cambiava, la DC entro il 1992 era scomparsa.

Anche il PCI, per quanto escluso dalla possibilità di entrare al governo per gli accordi USA-URSS detti di Yalta, arrivò a dodici milioni di voti; condizionò le scelte della DC e dei governi (Craxi escluso); gestì una vastissima catena di sottopotere pubblico e privato. Con il crollo del comunismo mondiale e la dissoluzione dell’Unione Sovietica e satelliti, il PCI cambiò un paio di volte nome; e, sotto forma attuale, è pur sempre il secondo partito d’Italia.

Il socialismo era soggetto alle solite scissioni come dal XVIII secolo. Il socialismo di Craxi arrivò al 40% del sottopotere e potere, ma non superò mai il 15% dei voti. L’errore di Craxi fu di arruolare (senza nemmeno un poco di visita di leva!), un mucchio di ex qualsiasi cosa, inclusi tanti ex missini. Sono morti, e non faccio nomi di Soverato. Quando dovette pagare Sigonella, e gli servivano dei veri socialisti, Craxi non se ne trovò più nessuno, e i voltagabbana la voltarono ancora, inclusa, dal 1995, la poi miseramente defunta Alleanza Nazionale di Fini.

In Prima repubblica, PLI, PRI, PSDI contavano pochissimi voti, ma, per motivi strani e intuibili, dovevano avere sempre due o tre ministri di qualche governicchio balneare o annuale. Svaniti verso il 1990, non se li ricorda più nessuno.

Non posso elencare gli infiniti partiti nati e morti nella cosiddetta Seconda repubblica; dico solo che furono, e sono vertici senza base, generali senza eserciti. Oggi non ci sono partiti nel senso di sezioni, federazioni, congressi… e tanto meno segretari di sezione e menissimo degli iscritti. Esistono solo liste compilate da non si sa bene chi, e che più o meno volentieri andiamo a votare con distrazione.

Ideologie dei partiti e dibattiti interni? Ahahahahahahahahahah! Meglio non disturbare i pigri elettori. Scelta dei candidati? E dove, se non si tengono riunioni?

Ai tempi dei partiti di un tempo, le vecchie analfabete si facevano portare in barella a votare, e sapevano benissimo per chi e perché; oggi le loro nipotine con tre lauree si astengono; e abbiamo gridato al miracolo per l’affluenza al referendum del 2026, dopo il fallimento di quello del 2025, 28 contro 72% di affluenza e rifiuto. Vedremo che succede alle prossime elezioni, se ancora vota il 60%,

Ulderico Nisticò