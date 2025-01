I pericoli del web tra gli adolescenti: la sensibilizzazione di Stella del Mare

Giorno 24 gennaio ore 17:45, su piattaforma Google Meet, l’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare, cui Presidente la Dott.ssa Stefania Mandaliti (Criminologa Forense), promuoverà il webinar: I pericoli del web tra gli adolescenti.

Ospite d’onore dell’iniziativa sarà l’Avvocato Enzo Guarnera, Presidente dell’Associazione Antimafia e Legalità di Catania, che vanta una grande esperienza nel contrasto alla Criminalità Organizzata.

Il Webinar è rivolto a tutti gli esperti del sociale, agli adolescenti e ai rispettivi genitori, nonché ai docenti scolastici di ogni ordine e grado.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i partecipanti ai pericoli incombenti del mondo online, quali cyberbullismo, furti di identità, e altri. (Si rilascia attestato di partecipazione).

La Presidente Mandaliti afferma che è ufficialmente aperto il tesseramento per l’anno corrente al Centro di Ascolto.

Al fine di associarsi è necessario inviare il proprio Curriculum presso l’indirizzo di posta elettronica di segreteria, seguirà colloquio conoscitivo in sede, con possibilità di entrare a far parte del Direttivo in un tempo successivo.