I popcorn sono davvero salutari? Cosa dicono gli esperti

I popcorn sono considerati uno spuntino salutare che puoi preparare a casa per te o per i tuoi bambini. Molti genitori lo preferiscono al posto degli snack confezionati come le patatine. Ma è davvero così… innocente come pensiamo? Dipende da come si prepara. Se lo fate in pentola con solo olio e senza burro, allora sì, è salutare.

Più nello specifico, una tazza di popcorn contiene solo 30-35 calorie. Pertanto, anche se consumi 3-4 tazze di popcorn, non ti stai allontanando dalla tua sana dieta quotidiana. Contiene fibre vegetali e crea una sensazione di sazietà tra i pasti aiutando anche la digestione. Allo stesso tempo, è un alimento ricco di antiossidanti. Contiene polifenoli , un nutriente presente in molti frutti e verdure che combattono le infiammazioni. Poiché la frutta e molte verdure hanno un elevato contenuto di acqua, nei popcorn troviamo più polifenoli poiché sono in forma più concentrata.

Quale popcorn è più sano? I popcorn preparati con l’apposita macchina per popcorn sono i più sani perché non necessitano nemmeno di olio e contengono solo 1 g di grassi. I popcorn preparati in pentola con display ad olio sono la prossima alternativa salutare e la soluzione più comune e facile per chi vuole mangiare popcorn. Un’alternativa migliore per la preparazione dello spuntino è scegliere l’olio d’oliva . Fate attenzione a non esagerare con il sale.

I popcorn al gusto di burro sono gli ultimi della lista. Se vi piace tanto, potete mettere una quantità minore di burro in abbinamento all’olio d’oliva per rendere il vostro spuntino più leggero. E abbiamo una notizia spiacevole: i popcorn dei film che tutti amiamo sono molto ricchi di grassi, quindi è meglio consumarli solo in occasioni speciali. I popcorn confezionati sono salutari? Per capire se i popcorn confezionati sono salutari, dobbiamo leggerne gli ingredienti.

A noi interessa quanto sale e quanto zucchero contengono e soprattutto in quale olio sono stati preparati. Gli oli migliori sono quelli vegetali, come l’olio di avocado. Se dice parzialmente idrogenato, non comprarlo. Contiene sicuramente una grande quantità di grassi trans. Sicuramente l’opzione più salutare per i popcorn è quella fatta in casa senza olio d’oliva.

Potrebbe essere un’opzione per uno spuntino leggero per il bambino (e non solo) da 25g. I 25 gr. i popcorn (senza olio d’oliva e burro) apportano 93 calorie, 3 grammi di fibre e 3 grammi di proteine , garantendo così un buon senso di sazietà. Poiché i popcorn vengono cotti con olio d’oliva, le calorie totali dipendono dalla quantità aggiunta (1 cucchiaino di olio d’oliva fornisce 45 calorie e 5 grammi di grassi).

Per quanto riguarda i popcorn del cinema, che contengono abbondante burro e sale, una confezione grande può raggiungere le 600 calorie, mentre quella piccola rispettivamente 250-300. Pertanto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sicuramente la scelta dei popcorn fatti in casa è la migliore, aromatizzandoli ulteriormente con spezie (paprika dolce, origano, ecc.).