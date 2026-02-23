“I sanitari cubani fondamentali per la Calabria”

“Gli Stati Uniti arrivano a interessarsi della nostra sanità pubblica e si intromettono in scelte interne che riguardano il nostro Paese. La presidente Meloni intende protestare con Trump per far rispettare la sovranità italiana?”

“Quattrocento medici cubani, a cui dobbiamo dire grazie, stanno garantendo il funzionamento della sanità pubblica in Calabria. Il loro contributo è stato ed è fondamentale per mantenere attivi ospedali e servizi essenziali”. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“Il governo italiano – aggiunge – chiarisca con fermezza che le politiche sanitarie del nostro Paese non si decidono a Washington. Ai medici cubani va il mio ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo a tutela del diritto alla salute dei cittadini. Allo stesso tempo, l’Italia deve assumere un’iniziativa politica chiara per chiedere la rimozione dell’embargo statunitense contro Cuba con sanzioni che affamano un popolo”.