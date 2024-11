I Treni del Torrone – La Magia del Natale a Bagnara Calabra

Dopo i grandi successi dell’edizione 2023/2024, ritorna durante le festività natalizie, uno degli itinerari più attesi del progetto Viaggia In Treno e Scopri la Calabria dell’Associazione Ferrovie in Calabria.

Un itinerario che si svolgerà attraverso l’utilizzo dei confortevoli e moderni treni Regionali della Direzione Business Regionale Calabria di Trenitalia, all’insegna del gusto, dell’arte e della tradizione alla scoperta del TORRONE IGP di Bagnara e i prodotti dell’artigianato della Perla della Costa Viola.

Gli eventi, programmati per le date del 15, 22, 29 dicembre 2024 e 5 gennaio 2025, prevedono un tour in treno Regionale A/R , con partenza da Cosenza, Paola, Amantea, Lamezia Terme Centrale, Vibo V. Pizzo e Reggio Calabria Centrale, ed un itinerario completo guidato in bus, riservato ai partecipanti dei Treni del Torrone, in collaborazione con Star-Bus by Soldano, Consorzio di tutela del Torrone IGP di Bagnara, Associazione Caravilla e il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra.

Prevista una visita guidata alla Fabbrica del torrone Cardone 1846 con degustazione, seguita dalla visita guidata ai laboratori della Ceramica artistica di Pallegrina.

L’evento prevede un vero e proprio tour delle fabbriche del torrone del consorzio IGP (CARERI-CUNDARI-CARDONE) con possibilità di acquisto, oltre alla visita al Piccolo Museo del Borgo della Civiltà Contadina al borgo di Porelli, alla Città di Bagnara Calabra, all’Artistico Presepe Meccanico, alle antiche Chiese delle Congreghe di Bagnara e i presepi artistici.

Anche in questa occasione, quindi, lasciando a casa l’auto, sarà possibile vivere un’esperienza indimenticabile alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, culturali e storiche della nostra Calabria, viaggiando comodamente ed in sicurezza in treno Regionale.

Si ringrazia, a tal proposito, la Direzione Business Regionale Calabria di Trenitalia per la grande attenzione rivolta a questo nuovo modo di promuovere il turismo interno alla nostra Regione, ed in generale alla mobilità su ferro relativa alle comitive, che sempre di più preferiscono il treno per i propri spostamenti.

Un ringraziamento va inoltre al Comune di Bagnara Calabra, per l’importante sostegno alle attività di turismo ferroviario dell’Associazione Ferrovie in Calabria, ormai consolidate durante tutto l’arco dell’anno, contribuendo sempre di più a destagionalizzare i flussi turistici.