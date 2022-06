Idee per un’estate di lusso

Ogni anno emergono delle tendenze che coinvolgono i turisti in cerca di novità e nuove esperienze alternative. La ripresa dei viaggi e l’impennata delle prenotazioni rappresentano un segnale entusiasmante in vista dell’imminente stagione estiva. Le vacanze sono ormai alle porte e tutti sognano un viaggio memorabile. Un’esperienza elegante, sfarzosa e suggestiva in una destinazione esclusiva. Un progetto ambizioso che affascina e stimola gran parte dei viaggiatori in partenza quest’estate. La vacanza di lusso è il trend più popolare del momento. Un fenomeno in rapida ascesa anche tra le fasce di popolazione meno abbienti. Soggiornare in un struttura sfarzosa, visitare una meta elitaria e partecipare ad un evento mondano sono gli obiettivi più ambiti del 2022. In questo contesto riscuote un notevole successo il noleggio delle imbarcazioni private. Un modello alternativo di vacanza in mezzo al mare tra spiagge candide e acque turchesi. Scopriamo quali sono le tendenze più in voga per un viaggio sfarzoso, unico e inimitabile.

Consigli e suggerimenti per un’estate all’insegna del lusso

Le motivazioni che condizionano la pianificazione di una vacanza sono numerose e differenti. I turisti che vogliono trascorrere un’esperienza più elegante in una località balneare esclusiva noleggiano delle imbarcazioni speciali. La navigazione è il trend più diffuso tra i viaggiatori del 2022 che sognano una vacanza di lusso in mezzo al mare. Un’alternativa alla classica villeggiatura in albergo che sta letteralmente spopolando tra gli amanti della bella vita. La barca è il mezzo ideale per trascorrere dei momenti indimenticabili tra luoghi suggestivi e location esclusive. Noleggia uno yacht per vivere un’esperienza alternativa e raffinata come un vero personaggio famoso. Il panfilo conduce il viaggiatore alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche della costa. A bordo di queste imbarcazioni i passeggeri possono usufruire degli stessi servizi forniti dalle strutture ricettive di lusso. Comfort, comodità e classe sono gli elementi caratteristici di uno yacht. La soluzione ideale per famiglie o amici che amano il mare e il benessere. Durante la navigazione si possono condividere, infatti, numerosi momenti di svago e relax. A bordo ci sono tutte le attrezzature per svolgere delle piacevoli attività come la pesca, lo sci nautico e lo snorkeling. La notte, invece, può essere animata da eventi e dj set. Sulla barca, infatti, si possono organizzare anche delle cerimonie o delle vere e proprie feste con la musica a tutto volume. Il personale di bordo, compresi cuochi e camerieri, può essere selezionato prima della partenza perché anche in alto mare i servizi di lusso sono sempre garantiti per chi lo desidera. Noleggia su Click&Boat per salpare in tutta sicurezza verso un’estate memorabile. I viaggiatori possono richiedere anche la presenza di uno skipper per navigare senza problemi e difficoltà.

Quali sono le destinazioni ideali per una vacanza di lusso in barca?

Le mete mondane accolgono da anni gli yacht dei personaggi più facoltosi. Queste località possiedono le strutture adeguate per una platea esigente ed esclusiva. Porto Cervo è l’icona indiscussa del turismo di lusso Made in Italy. La Costa Smeralda è rinomata in tutto il mondo per le spiagge incontaminate e la sfrenata vita notturna. Nel golfo di Napoli si trova, invece, l’affascinante isola di Capri. Una location esclusiva dove gli amanti del mare possono noleggiare una barca per ammirare i Faraglioni e attraversare la suggestiva Grotta Azzurra.