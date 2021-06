Ikebana di Briell: la mostra all’Exotica – The Lounge Club di Soverato

Giovedì 01 Luglio ore 19:30 il Vernissage all’Exotica di Soverato.

L’Exotica, il nuovo Lounge Club di Soverato in Via Aldo Moro (Ex Fata Morgana) incontra l’arte con IKEBANA, una mostra delle opere della giovane artista calabrese Maria Gabriella Aronne in arte Briell. Il Vernissage si terrà giovedì 01 Luglio ore 19:30 . L’artista presenterà alcune delle sue illustrazioni tratte dalle collezioni “Botanica” e “Giardino” che rimarranno in esposizione nel Lounge Club per tutto il mese di Luglio.

Briell racconta così la passione per l’arte e la sua nascita: <<Arte, natura e poesia, questi sono i tre elementi che da sempre ricorrono nei miei disegni e che danno volto al mio marchio, Briell. Disegnare significa non avere limiti, tutto diventa possibile su una tela bianca, un mondo che si apre a infinite possibilità, questo è ciò che mi ha sempre attratta: il poter creare un mio mondo, un po’ colorato e un po’ sgangherato, fatto di colori e forme

Ogni illustrazione nasce da un’idea, nel processo di creazione cerco il bello in tutto quello che mi circonda, ogni elemento può ispirare, poi i pensieri si trasferiscono su foglio, l’idea prende forma e diventa disegno, infine stampo le mie creazioni su diversi supporti, primo fra tutti la tela ma anche tessuti e ceramica. Quando Briell ancora non esisteva erano solo disegni su un foglio, ora mi piace pensare che attraverso un mio quadro porto un po’ di quel mio mondo nel vostro>>.

Una serata raffinata in cui l’artista presenterà le opere in esposizione accompagnata da una selezione musicale di vinili di altissima qualità e ricercatezza del Dj/Producer Giuseppe Mancuso, molto apprezzato nei migliori Club della Costa e con numerose esperienze all’estero in cui i suoi dischi riscuotono un discreto successo nel panorama musicale House, Nu Disco, Deep e Lounge. L’ingresso è gratuito, per informazioni 0967 620921 – 327 0039350.