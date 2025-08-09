il 10 Agosto a Sellia Marina la manifestazione artistico-musicale “La Notte dei desideri”

12a edizione per la manifestazione artistico-musicale di Officina delle idee, che il 10 Agosto, a partire dalle 20.00, riaccende le luci e la curiosità e attende i visitatori sul lungomare Ionio di Sellia Marina.

Il palcoscenico musicale si aprirà col giovane e promettente Tatho e proseguirà coi cantautori neofolk Stefano Priolo & Nino De Francesco.

Ospiti anche la campionessa nazionale 2025 di pole dance, Ilaria Perri e il funambolo magico Riccardo Strano che si esibirà al trapezio aereo.

A fare da meraviglioso contorno, statue viventi, arte di strada, trampolieri, e uno spettacolo di fuoco mozzafiato.

E non manca l’attenzione al sociale: grazie alla partnership con la coop. Homo Faber, sarà presente un laboratorio di ceramica aperto al pubblico e la mostra dei lavori realizzati dai detenuti della casa circondariale di Catanzaro.

Per lo spazio culturale, il concorso legato al Pozzo dei Desideri permetterà al pubblico di vincere uno dei premi messi in palio semplicemente lasciando un desiderio nel Pozzo.

I messaggi ricevuti, valutati da giuria di esperti (M.Rosa Napoli, Antonio Burgello, Silvia Biamonte), verranno premiati nel corso della serata.

Nel parterre, mostra artistica e artigianale e area food 100% calabrese, con tante prelibatezze tra le quali la birra più gustosa e le tradizionali crispelle, preparate in estemporanea dalle sapienti mani delle cuoche Selliesi.

Conducono la manifestazione le spumeggianti e affascinanti Cristina Nadia Alberto e Giulia Virgolino.