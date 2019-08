Il 10 e 11 Agosto a Caraffa la quinta edizione della Festa del Sole

L’associazione PENSIERO LIBERO- Caraffa (Cz), opera da molti anni sul territorio di Caraffa di CZ ma da tempo ormai ha allargato i propri orizzonti anche in ambito Provinciale e Regionale.

Un Associazione a 360* operante ed attiva dal punto di vista Sociale/Culturale e Politico.

Oltre all’organizzazione di diversi Eventi aggregativi (Carnevale, Halloween, sagre e fiere, festa dell’olio e del vino), pezzo forte dell’associazione è però, la FESTA DEL SOLE giunta ormai alla 5*edizione, organizzata appunto nel periodo estivo, si terrà il 10 e 11 Agosto a Caraffa; la stessa aggregazione, guidata dai veterani Pietro Rosanó, Pasquale Fava, Graziano Fava, Leo Zangari, Saverio Migliazza, Giovanni Nicoletta e Lorenzo Simonetta nonché dal Consigliere Comunale del medesimo GRUPPO – Luigi Ciambrone – ha organizzato nel corso degli anni diversi eventi Culturali (screening gratuiti, convegni su patologie e dipendenze, convegni in ambito agricolo e di sviluppo rurale) nonché 2 anni a dietro, ha donato alla Polisportiva Caraffa un “DEA (defibrillatore semi automatico)”;

Da non trascurare l’aspetto Politico, l’associazione è rappresentata in Consiglio Comunale da Luigi Ciambrone appunto, già candidato a Sindaco per la medesima aggregazione. La stessa negli anni si è più volte schierata al fianco dell’On Arturo Bova – Consigliere Regionale e Presidente della Commissione regionale contro la Ndrangheta ed ha preso attivamente parte alle ultime elezioni Provinciali.

Un gruppo quindi, ancor prima che organizzativo, fatto di Amici, uniti da un legame indissolubile.

Invitiamo pertanto tutti coloro vogliano partecipare, in piazza Scanderberg il 10 e 11 agosto alla 5* edizione della FESTA del SOLE; la prima serata (10 agosto) si esibirà la Cover degli STADIO mentre la seconda serata (11 agosto) – organizzata a cura di EsseTV, vedrà l’organizzazione di una serata di Moda e Musica con diversi ospiti.

Entrambe le serate:

– stand enogastronomici, con la 5* edizione della sagra del SUINO NERO DI CALABRIA, grigliata di Carne, panino con salsiccia e patatine.

– gonfiabili gratuiti per i bambini.