Il 10 giugno corso di formazione gratuito sul Marketing Internazionale

La Camera di Commercio di Catanzaro e la sua azienda speciale PromoCatanzaro hanno organizzato, per il prossimo 10 giugno, un corso di formazione gratuito dal titolo “Marketing Internazionale: Focus Digital Marketing”.

L’iniziativa, fruibile da tutti i professionisti e gli imprenditori della provincia di Catanzaro, è promossa nell’ambito del progetto di Fondo Perequativo 2016 – “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”. Il seminario, della durata di un giorno (dalle 8.30 alle 17.30 di lunedì) sarà tenuto da Michele Lenoci, docente NIBI, esperto in direzione ed organizzazione aziendale per l’internazionalizzazione delle PMI e formatore nelle aree export, organizzazione aziendale e moderne tecnologie applicate alle PMI.

“Questo corso è uno degli step necessari a costruire un tessuto economico locale capace di affrontare le sfide dell’internazionalizzazione – ha detto Daniele Rossi, presidente della CCIAA di Catanzaro -. Su questo argomento abbiamo deciso di investire parecchio in termini di risorse umane e finanziarie perché siamo assolutamente convinti che la via per la crescita economica delle nostre imprese passa necessariamente dal confronto con realtà nuove, altre, diverse, dalle sfide con mercati che hanno grandi capacità ricettive”.

Per partecipare al seminario, come detto a titolo gratuito, è necessario registrarsi attraverso il sito internet www.sostegnoexport.it, cliccando sulla sezione “Sei un’impresa interessata all’estero”, con la password “progettosei”. Il programma del corso è disponibile sul sito www.promocatanzaro.it.