Calabria in festa grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state realizzate due vincite per un totale di 26.400 euro: a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, centrato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro mentre a Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza, è stato realizzato un 7 da 6.400 euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi.