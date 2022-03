Il 12 e 13 Marzo al Teatro del Grillo di Soverato in scena “Tonno e carciofini”

“Stretti stretti da un vitale rapporto di amicizia che li accompagna nel gioco del teatro e del wrestling, i tre protagonisti si spingono oltre il rapido dialogo fra finzione e realtà per approdare a interrogativi ben più saldi e teatralmente compiuti. Una drammaturgia che lascia intravedere nuovi sviluppi e inedite potenzialità già in nuce.

Tonno e carciofini è una storia di amicizia tra due inetti superficiali alla ricerca del successo. Finiranno per trovare nel wrestling il vero senso dell’arte e della vita. La loro stessa amicizia sarà messa a dura prova dall’addestramento per diventare dei veri wrestler. Iniziatore di questa trasformazione sarà una figura enigmatica: il Sensei. Saggio maestro di vita? Impostore demente? Allievo di Antonio Inoki? Un uomo in cerca di vendetta? Tutte queste cose insieme? Con Tonno e carciofini vogliamo tornare a contatto con la realtà delle cose, siamo alla ricerca di qualcosa che distrugga la finzione teatrale, per farla resuscitare rinnovata.

Ci sentiamo circondati da un mondo dello spettacolo fatto di contesti usa e getta, in cui non ci riconosciamo. Cosa dovremmo fare se non augurarci la fine di questo mondo? Nel frattempo, possiamo sempre gustare un tramezzino tonno e carciofini, due ingredienti diversi ed apparentemente incompatibili, ma destinati a riunirsi nel sacro triangolo di pane bianco per un bene superiore. Come i protagonisti della nostra storia e come nel wrestling, dove bene e male collaborano per qualcosa di più grande: il divertimento del pubblico.

La compagnia

Ci incontrammo sul suolo umbro

In una scatola nera

Sentimmo il richiamo del Ring

Presto sarebbe venuto il tempo di combattere

Ma noi stessi eravamo gli avversari da schienare

La nostra lotta non finirà mai

Finché qualcuno non alzerà la nostra mano

Riconoscendoci ciò che ci spetta

Quando il dovere chiama

Dove noi arriviamo

Tavoli crollano

Sedie volano

E chi sopravvive si unisce a noi

Impegnoso, Röhl e Sesti, dopo vari tentativi di trovare un senso nel mondo del teatro, intraprendono il cammino verso la vera finzione: il Wrestling. Il wrestling come luce in fondo al tunnel.

DATA

12 | 13 marzo 2022

ORARI

12 marzo ore 20:45 – 13 marzo ore 17:00

PREZZI

Intero € 13,00 – Ridotto (Under 35 e Abbonati Stagione 2021/22) € 10,00