Il 12 Febbraio a Catanzaro un Convegno sullo scultore Francesco La Monaca

Il Rotary Club Catanzaro, guidato da Ferdinando Saracco, propone un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’arte del Novecento e delle figure che hanno contribuito a definire l’identità culturale della città.

Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 18:00, l’Oratorio della Confraternita di Santa Maria del Carmine, in via Grecia, ospiterà l’incontro “L’arte a Catanzaro – Maestri e opere del Novecento: Francesco La Monaca”, un’occasione per riscoprire uno dei protagonisti più significativi della scultura italiana del secolo scorso.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale promosso dal Club nell’ambito del tema del Distretto Rotary 2102 “Il viaggio, uniti verso il Rotary di domani”, che invita a riflettere sul valore della memoria artistica e sul ruolo delle istituzioni nel custodire e trasmettere il patrimonio del territorio.

La serata sarà aperta dai saluti del Presidente del Rotary Club Catanzaro, Ferdinando Saracco, affiancato da rappresentanti del mondo ecclesiastico, accademico e istituzionale: Don Marcello Froiio, parroco della Chiesa dell’Oratorio; Don Maurizio Franconiere, Presidente della Commissione Cultura dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace; Donatella Monteverdi, Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro; Virgilio Piccari, Direttore dell’Accademia delle Belle Arti; e Alessandro Palasciano, Presidente della Commissione Azione Internazionale del Club.

Il programma prevede l’intervento della Prof. Maria Saveria Ruga, docente di storia dell’arte presso l’accademia di belle arti di Catanzaro, che offrirà una riflessione sul rapporto tra gli artisti calabresi del Novecento e le esposizioni che ne hanno raccontato la storia, con un contributo dal titolo “Due mostre, una storia: artisti del Novecento in Calabria”.

A seguire, il Prof. Antonio Falbo – Docente di arte e storia dell’arte, critico, curatore e consulente per istituzioni culturali – guiderà il pubblico in un viaggio nella vita e nell’opera di Francesco La Monaca, con la relazione “Da Catanzaro a Montmartre. L’uomo che scolpì il Novecento”, dedicata al percorso umano e artistico dello scultore catanzarese che seppe affermarsi anche sulla scena internazionale.

A moderare l’incontro sarà Francesca Ferraro, Past President del Rotary Club Catanzaro, che accompagnerà il dialogo tra i relatori e il pubblico. Al termine degli interventi, infatti, è prevista un’interazione aperta con la sala, per favorire un confronto diretto e partecipato.

L’evento rappresenta un momento di approfondimento culturale e, allo stesso tempo, un invito a riscoprire una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia artistica del Novecento.

La scelta dell’Oratorio del Carmine, nel cuore del centro storico, non è casuale: si tratta di un luogo fortemente evocativo, capace di richiamare la memoria degli spazi intensamente vissuti dagli abitanti del periodo storico esaminato, creando un dialogo diretto tra il contesto urbano, la comunità e il tempo raccontato, portando il nome di Catanzaro oltre i confini regionali.