Il 12 Febbraio la presentazione del romanzo “Al tuo fianco” “In viaggio con mio figlio”, di Luigi Aloisio

Giorno 12 febbraio 2022, ore 17,00, presso la sala riunioni della scuola media di San Sostene, inizierà un programma di presentazione del romanzo scritto da Luigi Aloisio ” Al tuo fianco” “In viaggio con mio figlio”.

Il viaggio di un padre con il proprio figlio rappresenta un momento di confronto che ogni genitore deve ritagliare per i propri figli al fine di aprirsi e conoscersi reciprocamente.

Ogni figlio rappresenta un mondo che non sempre emerge all’esterno. Per questo motivo, nel romanzo, attraverso i ricordi di fatti vissuti, ed anche storici del territorio affascinante che entrambi attraversano, il padre intende fornire al figlio il metodo per affrontare da solo il cammino futuro.

In questo viaggio si rivive anche la storia umana e amministrativa di uno dei primi sindaci donna del Mezzogiorno d’Italia, che nei primi anni del 1950 iniziò il suo percorso amministrativo a San Sostene, Cundari Virginia, nonna e bisnonna dei protagonisti.

Sarà la scrittrice e avvocato Rossella Paone a presentare, con l’autore, il romanzo per la prima volta giorno 12 febbraio.