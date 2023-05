Il 13 e 14 Maggio la prima edizione del Catanzaro Vinyl Market

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, i collezionisti e gli amanti della buona musica. Sabato 13 e domenica 14 maggio la Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro, in Piazza Prefettura, ospiterà la prima edizione del Catanzaro Vinyl Market, la fiera dedicata al mondo del disco che proietterà la città Capoluogo al centro del circuito di settore.

Promossa in collaborazione con Discordia Taranto e Annozero eventi, la due giorni ad ingresso gratuito rappresenta l’unico appuntamento del genere promosso in Calabria in questa stagione e vedrà la partecipazione di decine di espositori nell’area appositamente allestita per accogliere al meglio i visitatori.

Sarà l’opportunità per riscoprire la magia del vinile a 33, 45, dei mix, dei cd, dei dvd, con la possibilità di acquistare, scambiare e vendere i propri dischi di tutti i generi: metal, punk, folk, rock, soul, hiphop, jazz, classica, cantautorato italiano e tanto altro. Senza dimenticare gadget musicali di ogni tipo e lo spazio dedicato al vintage.

Dal mattino alla sera, il programma del Catanzaro Vinyl Market sarà animato anche da dj set e momenti di animazione mirati a coinvolgere il pubblico dei più giovani. Con questo evento, Catanzaro si inserisce nel calendario delle fiere del vinile presenti al Sud, richiamando l’attenzione di espositori provenienti anche da Puglia e Sicilia.

Un momento che, nel secondo fine settimana di maggio, rappresenterà anche un’occasione di promozione della città e di marketing territoriale.