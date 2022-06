Il 14 agosto al Campo sportivo di Savelli (Kr) il concerto di Rocco Hunt

Ci sarà anche Rocco Hunt in concerto al Campo sportivo di Savelli (Kr). Dopo la data di Francesco Renga che sarà a Savelli il prossimo 16 agosto, è stato infatti annunciato il concerto di Rocco Hunt che arriverà in Calabria il 14 agosto per una data del “Libertà + rivoluzione tour”. Entrambi i concerti di Renga e Hunt sono già in prevendita, organizzati dall’Amministrazione comunale di Savelli.

Rocco Hunt non ha bisogno di molte presentazioni: è l’autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia, con 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

L’ultimo suo album, “Rivoluzione”, che nella prima settimana ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti, è il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di artista italiano più visto su Vevo nel 2021.

L’album, prodotto da Valerio Nazo, racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.