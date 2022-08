Il 14 Agosto la 35^ edizione della Strabadolato

Il 14 Agosto 2022 alle 18:30 prenderà il via la 35^ edizione della Strabadolato.

La gara non competitiva, organizzata dalla Pro Loco Badolato con il patrocinio del Comune di Badolato e dell’AVIS di Badolato, è aperta agli appassionati di tutte le età, ed é inserita nel calendario degli eventi UNPLI Calabria.

Con la quota di iscrizione di 6€ si potrà ricevere una t-shirt ricordo e il numero di pettorale.

Le iscrizioni avverranno lo stesso giorno a partire dalle ore 15:00 ed entro mezz’ora dall’inizio della gara nello stand della Pro Loco in Piazza Tropeano Badolato Marina (CZ).

A metà percorso previsto un punto rinfresco mentre all’arrivo grande festa con anguria e bevande.

Programma:

Alle 17:50 Mini Corsa per bambini fino a 10 anni, per correre e divertirsi in famiglia.

Alle 18:30 Partenza Gara non competitiva su strada di 5 km

Alle 20:00, a conclusione della manifestazione sportiva, la festa delle premiazioni

1° – 2° – 3° Assoluti Maschile e Femminile

1° – 2° – 3° di Categoria per le seguenti fasce di età:

11-14 anni, 15-18 anni, 19-24 anni, 25-30 anni, 31-40 anni, 41-50 anni, 51-60 anni, 61-70 anni, over 70 anni.

Premi Speciali per il Gruppo più numeroso

14 Agosto 2022 Piazza Tropeano Badolato Marina (CZ) Si declina ogni responsabilità per tutto ciò che possa accadere prima, durante e dopo la gara ai partecipanti, agli accompagnatori, a terzi e cose.