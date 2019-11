Il 14 dicembre il CISOM Calabria dedica una giornata “Prevenzione patologia pediatrica”

Il prossimo 14 dicembre il CISOM Calabria, con il Gruppo di Catanzaro, dedica una giornata “Prevenzione patologia pediatrica” per la prevenzione di alcune importanti malattie diffuse tra i bambini.

Attività già sperimentata lo scorso anno, si tratta di uno screening gratuito per i bambini e ragazzi in età pediatrica per la prevenzione delle seguenti patologie:

diagnosi precoce del diabete;

Oculistica, diagnosi precoce ambliopia;

auxologia;

allergologia;

reumatologia;

chirurgia pediatrica.

La campagna si svolgerà negli ambulatori medici dell’ospedale Pugliese (il CISOM con l’Azienda Pugliese/Ciaccio ha un protocollo collaborativo per lo svolgimento di attività sociali in campo medico/sanitario per le fasce deboli della popolazione).

La giornata, che godrà del patrocinio della Regione Calabria, del Sistema Sanitario Regionale – Tutela della Salute e Politiche Sociali, della Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, è frutto di una stretta e simbiotica collaborazione con il Rotary Club Catanzaro 2100, ACSA&STE Onlus e con i Lions Club Catanzaro Host.

Già attivo il numero per le prenotazioni che rimarrà a disposizione fino al raggiungimento massimo di visite ammissibili. Per prenotazioni 339/3017320.