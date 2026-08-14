Il 14 e 15 agosto a Soverato la quattordicesima edizione del Vertical Summer Tour

Anche nel 2026 il cuore pulsante dell’evento sarà il Maxi Village: oltre 3.000 metri quadrati affacciati sul mare, accessibili gratuitamente, dove vivere un intero fine settimana all’insegna del divertimento e della condivisione. Un grande spazio aperto pensato per accogliere famiglie, gruppi di amici, sportivi e turisti di ogni età.

L’esperienza proposta dal Vertical Summer Tour combina attività sportive sulla sabbia e in acqua, momenti di relax, animazione, musica e numerose iniziative curate dai partner del tour, il tutto accompagnato dall’inconfondibile energia e dalla colonna sonora estiva di Radio Deejay.

La giornata prende il via fin dalle ore del mattino con attività dedicate al benessere e al movimento, tra risveglio muscolare, fitness e appuntamenti pensati per iniziare la giornata con il giusto ritmo.

Con il passare delle ore il palco centrale diventa il vero punto di aggregazione del villaggio, animato da giochi, sfide, spettacoli, lezioni di ballo e coinvolgenti momenti di intrattenimento.

Nel pomeriggio l’atmosfera entra nel vivo con tornei e competizioni sportive, senza mai perdere la propria vocazione inclusiva: il programma è infatti studiato per offrire esperienze coinvolgenti e accessibili a pubblici, età e interessi differenti.