Il 16 ottobre arriva il TEDxCatanzaro: Bianchini, Di Battista, Piztalis, Repice e Voltarelli, tra gli speaker attesi

Manca pochissimo al debutto del TEDxCatanzaro. Per la prima volta, il capoluogo ospiterà il celebre format internazionale e indipendente che mette al centro idee che meritano di essere diffuse, capaci di ispirare, scuotere e generare cambiamento.

L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre alle ore 18:30, al Cinema Teatro Comunale.

Il tema scelto per questa prima edizione è “L’Emozione è la Rivoluzione”. Un titolo che è già una dichiarazione di intenti: in un’epoca dominata da dati, logiche digitali e intelligenze artificiali, l’emozione torna protagonista come forza capace di guidare trasformazioni profonde, personali e collettive.

Sul palco del TEDxCatanzaro si alterneranno voci provenienti da mondi diversi ma unite dalla stessa volontà di condividere esperienze autentiche e visioni coraggiose. Ursula Basta, neuroscienziata e divulgatrice; lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Bianchini; Alessandro Di Battista, giornalista e viaggiatore; Roberta Catania, medico e attivista; Simona Lo Bianco, avvocata e figura istituzionale; Valentina Pitzalis e Giusy Laganà, testimoni e attiviste, Francesco Repice, storica voce di Radio Rai Sport; Paola Vacchina, esperta di formazione e capitale umano; Peppe Voltarelli, cantautore e poeta del Sud.

TEDxCatanzaro è organizzato da Indaco, realtà attiva da anni nel mondo della comunicazione, dell’audiovisivo e degli eventi culturali, con il supporto delle associazioni Premio Carlino d’Argento e Città del Vento.

L’intero programma, con approfondimenti su tutti gli speaker, è consultabile sul sito ufficiale tedxcatanzaro.com.

In un mondo che cambia alla velocità della tecnologia, fermarsi ad ascoltare un’idea può diventare l’atto più rivoluzionario. Il 16 ottobre, Catanzaro accoglie la forza delle emozioni. E da lì comincia la rivoluzione.