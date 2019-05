Il 18 Maggio a Satriano la Festa della Riconoscenza

In data 18 maggio 2019, nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario di presenza salesiana, si terrà a Satriano la festa della RICONOSCENZA, dal tema “Nella GIOIA in nostro GRAZIE”. La festa della riconoscenza è una antica tradizione tipica delle case salesiane.

Per l’occasione saranno presenti le eccellenze reverendissime i Vescovi: Mons. Bertolone (arcivescovo Metropolita di Catanzaro Squillace e presidente della Conferenza Episcopale Calabra), Mons. Cantisani (Arcivescovo Emerito di Catanzaro squillace) e Mons. Mimmo Battaglia (Vescovo di Cerreto Sannita Sant’Agata de Goti), l’Ispettrice dell’Ispettoria Meridionale, Malta e Albania Suor Mara Tagliaferri, i Sacerdoti di Satriano, i Parroci don Michele Fontana e don Remo Fiorentino, le suore e le direttrici che hanno prestato servizio a Satriano e tanti ospiti.