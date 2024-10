Il 19 e 20 ottobre torna il Catanzaro Vinyl Market

Torna l’imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati del mondo del disco e del vintage. Il prossimo Catanzaro Vinyl Market è fissato per sabato 19 e domenica 20 ottobre nell’abituale location della Casa delle Culture del Palazzo provinciale in Piazza Prefettura a Catanzaro.

Due intere giornate, dalle 10 alle 21, dedicate alla fiera del disco che ha già conquistato la partecipazione di tantissimi musicofili di ogni età alla ricerca dell’oggetto da collezionare o da regalare.

Anche questa volta l’iniziativa rientra nel calendario delle fiere del disco del Sud Italia – nell’ambito del brand Calabria vinyl market – aprendo di fatto la stagione autunnale degli appuntamenti di settore nella nostra regione.

Non solo dischi, cd, dvd e musicassette in arrivo con espositori da tutta Italia: Catanzaro Vinyl Market cresce sempre di più e per la nuova edizione vedrà, tra i propri banchi, anche locandine, maglie e oggettistica pop e vintage che coloreranno ancora di più l’intero salone.

Dal mattino alla sera, l’intenzione degli organizzatori – coadiuvati da Pietro Loscavo di Semplicemente dischi – è quello di venire incontro a tutte le fette di appassionati e di favorire la loro partecipazione diretta: all’ingresso dei locali sarà, infatti, posizionata una “open consolle” dove ciascuno potrà suonare i propri dischi e contribuire all’accompagnamento musicale.

Catanzaro Vinyl Market chiama, dunque, a raccolta tutti i cultori del mondo del disco che sta vivendo una nuova stagione d’oro anche tra i più giovani. Un’iniziativa che animerà per il weekend il centro storico del Capoluogo e rappresenterà nuovamente un’occasione per vivacizzare e promuovere il territorio.