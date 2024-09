Il 19 settembre i festeggiamenti per i 100 anni della Banda di Montauro

Continua la serie di eventi organizzati per festeggiare i 100 anni della storica Banda di Montauro, e il prossimo appuntamento sarà uno dei più significativi e toccanti.

Il 19 settembre 2024, infatti, si terrà una commemorazione speciale per ricordare tutti i musicisti defunti che, nel corso di un secolo, hanno dato il loro prezioso contributo alla crescita e al prestigio della banda.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 16:00, con un corteo commemorativo che partirà da Palazzo Zizzi e si dirigerà al cimitero. Questo momento vedrà la partecipazione della cittadinanza e di coloro che hanno a cuore la storia e la tradizione della banda, un simbolo identitario per Montauro.

Alle ore 16:30, nella Cappella del Cimitero, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio di tutti i musicisti defunti. La cerimonia sarà officiata dal parroco Don Nicola Ierardi, che guiderà la comunità in un momento di preghiera e riflessione, in ricordo di chi, con il proprio talento e impegno, ha contribuito alla storia della Banda di Montauro.

Subito dopo la celebrazione religiosa, la banda eseguirà alcuni brani all’interno del cimitero. Questo momento sarà accompagnato dalla solenne deposizione di fiori presso la tomba di Giovanni Cuccarini, una figura fondamentale nella storia del corpo musicale.

Un omaggio sentito e doveroso La commemorazione dei musicisti che oggi non ci sono più rappresenta il cuore di queste celebrazioni, un’occasione per fermarsi e riflettere sull’eredità lasciata da tutti coloro che, con dedizione, hanno fatto parte della Banda di Montauro. La loro memoria continua a vivere attraverso le note e le melodie che la banda porta avanti di generazione in generazione.

L’invito è esteso a tutta la comunità di Montauro e ai paesi vicini, per partecipare a questo importante momento di ricordo e di festa.

Le celebrazioni per il centenario della banda non sono solo un omaggio alla storia, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra passato, presente e futuro, attraverso la musica, che unisce e arricchisce la vita culturale del paese.

Questo evento speciale sarà un’occasione per ricordare, celebrare e guardare avanti, affinché la tradizione della Banda di Montauro continui a vivere e prosperare per i prossimi cento anni.