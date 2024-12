Il 2024 di U. N.

Se a qualcuno interessa, ecco il mio diario del 2024, in riassunto.

Libri pubblicati

1. Santa Eufemia de Córdoba, Pace ed., 2024.

2. Ulderico Nisticò, Paola Bianco, Luigi Stanizzi, Giuseppe Spagnuolo, Padre Remigio da Cropani (Alberto Le Pera), Alternativa, 2024.

3. Per una storia della Medicina in Calabria, Pace ed., 2024.

4. Storia politica della Magna Grecia, Città del Sole, 2024.

Articoli su

Catanzaro City

Il Borghese

Il Secolo d’Italia

La Radice

Nui

Soveratoweb

Testi sui social: Note di vari argomenti culturali; Non chiudete il Liceo Classico: versi in greco; Amici della letteratura latina: Classici latini tradotti e commentati.

Testi teatrali rappresentati

Faustus, Chiaravalle 26 marzo 2024; Soverato, aprile, maggio 2024;

Docufilm Gagini, Sovertao, 21 luglio

L’alba, Soverato, 6 agosto 2024

La notte del Gagini, Soverato, Notte bianca, 26 settembre 2024;

Quadro Gagini, Soverato 23 novembre.

Conferenze e relazioni

Amaroni; Badolato; Cardinale; Catanzaro; Chiaravalle; Cropani; Girifalco; Lamezia T.; Olivadi; Petilia Policastro; Reggio C.; Santa Severina; San Vito I.; Soverato; Squillace; Torre R.

Corsi per l’Università della Terza Età

anno accademico 2023-4 dell’Uniter, Storia calabrese

anno accademico 2024-5, Storia della filosofia

È stato, diciamo, un anno medio rispetto ad altri più intensi; ci contentiamo, sperando in un ancora più attivo 2025.

Auguri a tutti quelli che hanno collaborato, e a quelli che hanno mostrato riconoscenza. Agli ingrati e immeritevoli, non auguro né bene né male, e faccio finta che non esistano.

Ulderico Nisticò