Il 22 Dicembre nel centro storico di Montauro “La Notte del Borgo”

I giovani dell’associazione “La Radice Sociale” presentano: La Notte del Borgo – Edizione X. Musica dal vivo, artisti di strada, mercatini di Natale, gastronomia e tanto altro ancora, tutto in una “notte”, tra i vicoli e le piazze del centro storico di Montauro il 22 dicembre.

A chiusura di un anno ricco di eventi e concerti festeggeremo Montauro, il nostro borgo. L’associazione si adopera da più di 10 anni a promuovere il territorio attraverso manifestazioni, a mantenere vivo il centro storico, ora impegnati anche nei corsi di musica che si svolgono presso Palazzo Zizzi, con la partecipazione molti iscritti provenienti anche dai paesi limitrofi.

Questa manifestazione ospiterà artisti di strada, artisti che si esibiranno sul palco in piazza San Pantaleone, la Gastronomia locale affidata alle attività presenti per degustare tutti i prodotti tipici del periodo natalizio e non solo, (zeppole, calzoni, polpette di carne, porchetta e tantissimi altri piatti).

L’inizio è previsto alle ore 16.00 con l’apertura dei mercatini di Natale che occuperanno piazza Zanardelli.