Il 22 e 23 novembre 2024 a Badolato due giornate dedicate al Turismo delle Radici

A Badolato per riscoprire le radici, costruire comunità e innovare il turismo! Italea Calabria è entusiasta di annunciare un doppio appuntamento da non perdere: il 22 e 23 novembre 2024 nel cuore di Badolato!

Due giornate dedicate al Turismo delle Radici, pensate per chiunque voglia partecipare alla creazione di esperienze autentiche e significative.

Venerdì 22 novembre

Ore 10:00

Sala Consiliare del Municipio di Badolato

Laboratorio delle radici | Un momento di confronto dedicato alle Amministrazioni Pubbliche per rafforzare il legame con il territorio e gettare le basi per un turismo che valorizzi le radici.

Ore 16:30

Palazzo Gallelli

Laboratorio per “Un Viaggio delle Radici” | Un’opportunità per operatori turistici e cittadini di co-creare un percorso esperienziale unico per il 2025, con il supporto di We’re South.

Il pomeriggio si aprirà con la presentazione di Italea Calabria, guidata dalle voci esperte di Cristina Porcelli e Serena Franco. Subito dopo, prenderanno vita i laboratori di gruppo, con mappature identitarie e territoriali con l’obiettivo di co-progettare un nuovo itinerario turistico pensato appositamente per il Turismo delle Radici.

Sabato 23 novembre

Ore 10:30

*Palazzo Gallelli*

Assemblea di Comunità | Un momento di condivisione e presentazione dei risultati dei laboratori, insieme a:

+ Giuseppe Nicola Parretta, Sindaco di Badolato;

+ Serena Franco, Responsabile Coordinatrice Progetto Italea Calabria

+ Cristina Porcelli, Coordinatrice MAECI

+Guerino Nisticò, Operatore Turistico-Culturale

+ Angelo Carchidi, Coordinatore Laboratori Delle Radici, Italea Calabria

Ore 15:00

Passeggiata guidata gratuita | Una visita speciale al borgo di Badolato in occasione della festa tradizionale di Santa Caterina V.M. d’Alessandria.