Il 22 settembre la 7° tappa di Onda Calabra: Davoli-Satriano con Boschi, fiumi, castelli e monoliti

Cari amanti delle due ruote, della natura e dell’avventura,

siamo entusiasti di invitarvi a vivere un’esperienza indimenticabile, un’escursione in mountain bike attraverso le spettacolari montagne delle Serre Calabresi.

Questa avventura è pensata per coloro che cercano di unire la passione per la bicicletta con la scoperta di paesaggi naturalistici mozzafiato.

Il nostro itinerario vi porterà attraverso una varietà di paesaggi, castagneti secolari, pinete, abetaie per poi immergerci in faggete ombreggiate.

La salita seguirà e guaderà più volte la fiumara Ancinalesca, confine naturale e amministrativo tra i Comuni di Davoli e Satriano, si giungerà in località “fago dei tre Comuni”, dove sorge la fiumara che ci accompagnerà in questa prima parte di percorso.

Successivamente seguiremo un antico sentiero che ci condurrà al Castello della Baronessa Scoppa, ruderi di una misteriosa dimora nobiliare immersa nei boschi della Lacina.

Il nostro viaggio prosegue in direzione “Pietra di Sant’Antonino”, enorme monolite luogo di storia, di culto e di leggenda, per poi giungere al laghetto di “Vardari” dove potremo vedere l’opera artistica di Luigi Rocca.

Lungo il tragitto, faremo alcune soste strategiche per ammirare i paesaggi, approfittare dei ristori e recuperare le energie. Nei principali punti di interesse sono previste presentazioni storico-naturalistiche a cura dell’Associazione.

Come raggiungere il Rifugio Bosco.

Arrivati a Davoli Marina, percorrendo la S.S 106, alla rotonda svoltare verso l’interno seguendo le indicazioni per “Davoli”. Giunti in Paese seguire le indicazioni per il Santuario della Misericordia, poi prendere la strada a destra del Santuario, dove è presente un cartello in legno che indica la strada per arrivare al Rifugio Bosco. Il Rifugio è comunque segnalato su google maps.

Pranzo

Al termine dell’escursione è previsto il pranzo presso l’area pic-nic del Rifugio Bosco. Cucina tipica, prodotti locali e tanta convivialità. Essendo a conoscenza delle esigenze di chi viene da più lontano, il pranzo sarà servito velocemente dando la possibilità a chi ha particolari problemi di tempo di non attendere troppo.

Il menù del pranzo è:

Pasta alla Diavola o pasta al sugo semplice

Salsiccia arrostita

Peperoni e patate

Frutta

Dolce

Acqua

Vino

Caffè

Per gli accompagnatori

Per gli accompagnatori o per i semplici curiosi senza bicicletta è prevista una escursione a piedi presso la Pietra di Sant’Antonino, il laghetto di Vardari e la vedetta panoramica. È obbligatorio comunicare entro venerdì 20 settembre l’eventuale presenza di interessati all’escursione a piedi.

Noleggio E-bike

È possibile noleggiare una e-bike, che troverete direttamente al rifugio Bosco il giorno della manifestazione. Per usufruire di questo servizio chiamare il numero 3806491912

Servizi

Presso il Rifugio Bosco sono presenti:

• servizi igienici

• docce all’aperto

• servizio di bikewash

Dettagli dell’Escursione:

• Ore 8.00 Rifugio Bosco – Raduno, iscrizione e colazione

• Ore 9.00 Rifugio Bosco – Partenza

• Ore 13.00 Rifugio Bosco – Pranzo

Il percorso è lungo 26 Km, il 90% è su fondo naturale e sono presenti diverse fonti d’acqua lungo il tragitto.

• Ascesa cumulata 741m

• Altitudine minima 847m

• Altitudine massima 1231m

Equipaggiamento Necessario:

• Mountain bike in buone condizioni

• Casco obbligatorio

Cosa Aspettarsi:

• Paesaggi meravigliosi. Godetevi la bellezza incontaminata della montagna, con i suoi boschi e i suoi ruscelli cristallini.

• Storia e cultura. Ruderi di castelli, tracce di antichi monasteri, incisioni rupestri paleocristiane.

• Compagnia. Un gruppo di appassionati di mountain bike con cui condividere questa esperienza, scambiarsi consigli e, perché no, stringere nuove amicizie.

Termini per l’iscrizione alla ciclo-escursione ed al pranzo:

• L’iscrizione alla cicloescursione è possibile entro il 21-09-2024

• L’iscrizione al pranzo è possibile entro il 20-09-2024

Per procedere con l’iscrizione e per chiedere informazioni contattare:

3200592850 – 3204573128 – 333 303 2122

Non perdete l’occasione di vivere un’avventura epica in mountain bike. Preparatevi a scoprire la natura in tutta la sua maestosità, spingendo i vostri limiti e vivendo emozioni che solo le montagne sanno regalare.

Vi aspettiamo per una giornata di sport, cultura e socialità!