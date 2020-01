Il 23 Gennaio a Catanzaro Lido una grande opportunità per i giovani talenti

Il Liceo Coreutico Musicale di Catanzaro Lido – Badolato, spalanca le sue porte per accogliere, con i propri docenti e allievi, i giovani talenti con il sogno della Danza, della Musica e della Recitazione.

Grande appuntamento giovedì 23 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la sede centrale di Catanzaro Lido in via Genova, 5.

Dal prossimo anno, i futuri studenti avranno la disponibilità del servizio navetta e della sede succursale presso Badolato Marina.

I ragazzi avranno l’opportunità di conoscere un metodo di studio innovativo che permette di coinvolgere gli studenti in tutte le materie culturali e artistiche, avvicinarsi al mondo professionale della danza, della musica e della recitazione.

Non occorre essere già avviati allo studio di queste discipline, ci vuole molta passione perché il piano di studi è completo a 360 gradi.

Il Liceo Coreutico Musicale di Catanzaro Lido- Badolato, attraverso un’armonica integrazione tra la formazione liceale e la formazione artistica, si propone, nel panorama dei percorsi liceali, come un unicum con l’obiettivo di stimolare ed educare la sensibilità e la creatività degli studenti partendo da solidi riferimenti culturali.

Grazie a tale interazione il percorso consente sia la prosecuzione degli studi (artistici o universitari) che la partecipazione alla vita culturale e professionale.

A tal fine le discipline di base costituiscono un supporto indispensabile alla formazione degli studenti per la maturazione di una loro personalità colta, in grado di riflettere con rigore logico e ricchezza di riferimenti culturali.

Primo in Italia e nato nel 1999, il Liceo Coreutico Musicale ha sfornato un gran numero di talenti superando di volta in volta mille ostacoli grazie alla tenacia e alla forza di volontà della direttrice Raffaella Campagna.

Questo anno scolastico è il ventesimo anniversario della scuola, cade proprio in concomitanza con una grande novità: la scuola media ad indirizzo coreutico e musicale, la prima in Italia nata proprio per garantire ai ragazzi che vogliono entrare nel mondo della danza o della musica con una preparazione solida sia nelle materie culturali che artistiche fin dalla più giovane età.