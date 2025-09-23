Il 26 e 27 settembre a Catanzaro un Congresso Nazionale di Chirurgia Vascolare

Congresso Nazionale di Chirurgia Vascolare a Catanzaro. “Aggiornamenti di Chirurgia Vascolare: Dalla Periferia all’Aorta”

Il 26-27 settembre 2025, si terrà a Catanzaro, presso l’Hotel Perla del Porto di Cz Lido, il congresso scientifico dal titolo “Aggiornamenti di Chirurgia Vascolare: Dalla Periferia all’Aorta”. L’evento avrà come responsabile scientifico il Dott. P. Rubino, Direttore della Struttura di Chirurgia Vascolare dell’AOU Dulbecco di Catanzaro.

Durante le due giornate del congresso, esperti di chirurgia vascolare approfondiranno i temi delle arteriopatie del distretto periferico e delle patologie dell’aorta addominale e toracica, saranno presentati gli aggiornamenti sui protocolli di trattamento più attuali e le tecniche innovative, sia endovascolari che chirurgiche.

Il congresso vedrà la partecipazione di chirurghi vascolari provenienti da numerosi centri d’eccellenza nazionali che, insieme a radiologi interventisti, anestesisti e altri specialisti, condivideranno le proprie esperienze cliniche. Saranno trattate le procedure e le metodiche di trattamento secondo le più moderne linee guida internazionali, con l’obiettivo di migliorare la gestione e il trattamento delle patologie vascolari.

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento (con accrediti Ecm per chirurghi vascolari, anestesisti, radiologi, medici di base, infermieri e tecnici di radiologia) non solo per l’acquisizione di nuove competenze, ma anche per il networking professionale e l’incontro con esperti e specialisti del settore.