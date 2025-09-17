Il 26 e 27 Settembre a Satriano la Festa dei SS. Medici Cosma e Damiano

La comunità parrocchiale di Santa Maria D’Altavilla è lieta di annunciare la tradizionale Festa in onore dei SS. Medici Cosma e Damiano, che si terrà a Satriano nei giorni 26 e 27 settembre 2025, con un ricco programma religioso e culturale.

L’evento, profondamente radicato nella fede e nella devozione popolare, sarà occasione di incontro e di festa per tutta la cittadinanza e per i numerosi devoti che ogni anno partecipano a questo importante momento spirituale e comunitario.

PROGRAMMA CIVILE

Venerdì 26 settembre 2025

Concerto Bandistico “Due Mari”

A seguire, suggestivo spettacolo pirotecnico

Sabato 27 settembre 2025

Concerto di Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar, che incanterà il pubblico con la sua straordinaria voce e le emozioni del suo repertorio.

Il tutto sarà arricchito da un articolato programma religioso, con celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e la partecipazione dei fedeli in onore dei Santi Medici, simbolo di fede, carità e speranza.

La Parrocchia invita l’intera cittadinanza e i devoti a prendere parte a questi giorni di spiritualità e festa, certi che l’evento saprà unire tradizione, musica e devozione in un clima di gioia e condivisione.