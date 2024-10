Il 30 ottobre a Cortale un convegno su “Cooperazione e filiere agroalimentari”

Rientra nelle attività del progetto “Tec – Territorial Center. Un luogo tecnologico e di condivisione” il convegno su “Cooperazione e filiere agroalimentari” che si terrà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 17.30 nella Sala consiliare “Nilde Iotti” del Comune di Cortale (Cz).

Promotore ne è il Gal “Serre Calabresi” che nell’ambito del progetto “Tec”, sta portando avanti attività d’informazione, comunicazione e divulgazione sui temi delle colture agroalimentari locali, delle filiere, dell’innovazione, della sostenibilità, delle buone pratiche e delle opportunità derivanti da programmi di sviluppo rurale. Si intende così promuovere anche la costituzione di reti per la cooperazione tra le realtà economiche del territorio.

Questo è il secondo di cinque appuntamenti programmati nell’ambito del progetto “Tec – Territorial Center.

Il primo, lo scorso luglio, ha riguardato “Ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste (biodiversità e funzioni ecosistemiche): il biodistretto del Parco delle Serre e territori limitrofi”.

I prossimi affronteranno i seguenti temi: “Approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto: progetti ed iniziative per il riutilizzo degli scarti nell’area delle Serre”, “Conoscenza dei mercati e sviluppo nuovo dei prodotti e nuovi servizi: start-up innovative 6.2.1.” e “Gestione Aree Natura 2000: aree protette e zone speciali di conservazione nell’area Gal”.

Ne sono destinatari prevalentemente: agricoltori professionali, giovani agricoltori e imprenditori che operano in zone montane e svantaggiate.

Tali azioni di comunicazione e divulgazione si ritengono essenziali per far conoscere il ruolo ed il lavoro che il Gruppo di Azione locale ricopre nelle politiche economico strutturali che ambientali, per informare sui possibili strumenti e aiuti a disposizione di chi vuole investire sul territorio. Il progetto Tec più ampiamente intende sollecitare la partecipazione della comunità ai processi di sviluppo locale.

Il convegno, inoltre, è stato accreditato dall’Ordine degli Agronomi e Dottori forestali della provincia di Catanzaro per la formazione professionale continua.